Лукашенко вооружается для борьбы с Путиным

Аналитики из Германии уверены, что досрочные парламентские выборы в Белоруссии имели для нее особое значение. Президент страны не только получил "послушный парламент", но и послал этим "сигнал Москве".
Тем самым Александр Лукашенко показал Владимиру Путину, что намерен максимально поднять ставки в предстоящем торге за условия интеграции двух стран, сообщает "Царьград". Немцы предположили, что российский лидер хочет основать на новом фундаменте российско-белорусский "гражданский мир".
В таких планах глава Белоруссии видит угрозу. Поэтому и "вооружается для борьбы с Путиным". Аналитики убеждены, что Александр Лукашенко перенес парламентские выборы на год раньше, чтобы показать Кремлю свою исключительную власть в стране.
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