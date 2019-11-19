Беспардонный Лукашенко плюнул в лицо белорусам

За президентское кресло "посиневшими пальцами" Александр Лукашенко пообещал не держаться. У власти белорусский лидер находится четверть века, вместе со следующим сроком будет юбилей – 30 лет. Однако уходить в
сторону политик пока не собирается.
Заявление Лукашенко – плевок в лицо белорусам, пишет телеграм-канал "Бойлерная". "Узурпировав власть, он мог бы не издеваться над людьми, юродствуя в стиле "обязан выдвинуть свою кандидатуру, а народ уже сделает свой выбор", – отмечает автор.
Телеграм-канал напомнил о состоявшихся в выходные выборах в белорусский парламент. Ни один оппозиционер не прошел, хотя эксперты предсказывали, что Лукашенко допустит в парламент представителей альтернативных политических сил, чтобы продемонстрировать Западу демократичность выборов.
Президент изображает независимого лидера, но ему никто не верит, пишет "Бойлерная". Авторы телеграм-канала уличили Лукашенко в лицемерии: дескать, белорусский политический режим существует за счет российских кредитов, но на публику глава государства как заведенный говорит о ценности суверенитета.
Выборы президента Белоруссии состоятся во второй половине следующего года. Не исключено, что они пройдут в день рождения Александр Лукашенко – 30 августа. Таким образом, победа станет подарком главе государства на 66-летие.
До выборов почти год, а пока Лукашенко озабочен подписанием документов об интеграции с Россией. Торжественная церемония запланирована на 8 декабря – к 20-летию Союзного государства. Белорусский лидер предупредил, что не примет соглашение, если оно угрожает независимости республики.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Как думаете, я дура?
Маленькая зарплата