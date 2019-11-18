Потерявшему берега Лукашенко пригрозили свержением

На прошлых выходных в Минске прошли протесты, приуроченные к
парламентским выборам. Уличные беспорядки опасны, когда элита страны расколота
и когда есть влиятельная сила, желающая свергнуть власть, сказала Алкснис в
эфире ютуб-канала PolitWera.
Она не исключила, что под боком у Лукашенко есть те, кто хочет изменить положение дел. "Может быть, кто-то хочет на Запад, может быть, в Россию", – пояснила эксперт.
Глава государства все больше производит впечатление человека, потерявшего связь с реальностью, считает Алкснис. Эксперт сомневается, что Лукашенко сможет удержать власть, если в правоохранительных органах или армии созреет заговор.
На фоне внутриполитических проблем белорусский лидер продолжает ухудшать отношения с восточным соседом. Придя голосовать на избирательный участок, Лукашенко не удержался и разразился антироссийской речью.Президент резко высказался о том, как российская пресса освещала решение Минска пересмотреть договор об охране государственной границы. "Сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", – сказал президент.
Бацька Лукашенко опять критикует союз с Россией, при этом он почему-то не вспоминает о постоянно получаемых из России кредитах pic.twitter.com/5pvGIGvN9O— Путин говорит (@CzarSays) November 17, 2019
В последнее время Москва и Минск ведут сложные переговоры о новом плане интеграции. Планируется, что Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут "дорожную карту" 8 декабря этого года – в день 20-летия Союзного государства.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Как думаете, я дура?
Я приехала в Москву за богатым