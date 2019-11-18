Потерявшему берега Лукашенко пригрозили свержением

Белорусский лидер Александр Лукашенко производит впечатление человека, который плохо осознает происходящее. Известный российский публицист Ирина Алкснис не исключила, что местные элиты выйдут из-под контроля Батьки. Тогда государственный переворот неминуем, уверена она.



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