Путин – президент, Лукашенко – премьер: опубликовано заявление о Союзном государстве

Россия и Белоруссия готовятся подписать документы по интеграции. Церемония запланирована на 8 декабря. За несколько недель до этого события появилось сообщение о возможной конфигурации власти в Союзном государстве. Александру Лукашенко отвели кресло премьер-министра.

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