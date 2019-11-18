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Политика

Путин – президент, Лукашенко – премьер: опубликовано заявление о Союзном государстве

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Россия и Белоруссия готовятся подписать документы по интеграции. Церемония запланирована на 8 декабря. За несколько недель до этого события появилось сообщение о возможной конфигурации власти в Союзном государстве. Александру Лукашенко отвели кресло премьер-министра.
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Чем ближе заветная дата, тем больше Батька нервничает. Разговоры о "плохой России" из его уст можно слышать почти ежедневно.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Даже на избирательном участке Лукашенко не сдержался от критики в адрес Москвы. В воскресенье, 17 ноября, в Белоруссии прошло голосование по новому составу парламента.   

"Нам каждый год подсовывают новые условия. Извините, нахрена нужен кому такой союз", – заявил Лукашенко журналистам. Он заверил, что документы по интеграции с Россией не будут подписаны, если они угрожают независимости страны.   

Очередную истерику Батьки прокомментировал политтехнолог Константин Долгов. Россия и Белоруссия должны объединиться в одну страну, уверен он.

"Путин – президент нового государства, Лукашенко – премьер", – написал консультант в своем телеграм-канале.   

Внешнюю политику Союзного государства Долгов предложил отдать российскому лидеру, внутреннюю – белорусскому. "Путин летит в Сирию на встречу с Асадом перед тем как полететь в Вашингтон для встречи с Трампом, а Лукашенко летит на стройку космодрома "Восточный", – добавил политтехнолог.  

Напомним, 8 декабря Москва и Минск должны подписать дорожную карту по интеграции. Предполагается, что Путин и Лукашенко договорятся проводить единую социально-экономическую политику, сблизить гражданское и налоговое законодательство и создать общую таможню. О политическом объединении речи не идет.

Автор: 18 ноября 2019, 06:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Шторм
Ответить
Батьку в президенты. Путина за борт.
1

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