В Кремле призвали к спокойствию перед встречей Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже на переговорах лидеров стран "нормандской четверки". Он подчеркнул, что пока рано говорить о том, какие документы будут подписаны после мероприятия.

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