В Кремле призвали к спокойствию перед встречей Путина и Зеленского

Беседа Владимира Путина и Владимира Зеленского на протяжении нескольких месяцев оставалась одним из самых обсуждаемых аспектов российско-украинских отношений. Встречи в двустороннем формате не планировалось – впервые президенты России и Украины должны были увидеться лично на переговорах лидеров стран "нормандской четверки".
Встреча в подобном формате, анонсированная еще главой Франции Эммануэлем Макроном, постоянно откладывалась из-за неспособности Киева провести подготовительную работу и выполнить хотя бы часть взятых на себя обязательств. Впрочем, судя по всему, украинским властям все же удалось сдвинуть дело с мертвой точки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил новость о том, что 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки". За столом переговоров встретятся Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский.
Керченский инцидент - провокация Порошенко с целью взвинтить обстановку перед выборами и побудить Запад к новым санкциям - исчерпан. Моряков мы вернули по обмену. Корабли возвращаются. На Западе, где из-за этого была истерика, молчат. Но пора бы признать: это было дело рук Киева.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 17, 2019
Официальный представитель Кремля подтвердил, что подготовка к мероприятию уже ведется. Журналистов он призвал к спокойствию и призвал их не завышать и не занижать ожиданий от итогов встречи. "Рано задавать такие вопросы", – приводит "Царьград" его ответ на вопрос работника СМИ о том, какие документы могут быть подписаны.
Напомним, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского многими аналитиками рассматривается в качестве очевидного сигнала о готовности украинских властей выполнить обязательства, которые страна взяла на себя в рамках минских соглашений. Практика показала, что немногочисленные, но крайне активные украинские радикалы готовы к отчаянным мерам, лишь бы не позволить Киеву прекратить войну в Донбассе.
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