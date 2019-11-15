"Зачем суетиться и бегать": Путин жестко ответил о встрече с Зеленским

Возможная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжает будоражить умы и в России, и на Украине. О том, в каком формате она может состояться, ходит множество толков.
Российский лидер весьма недвусмысленно обозначил собственную позицию. "О встрече до нормандского формата речи не идет", – цитирует сайт ТВ Центр Владимира Путина. "Зачем суетиться и бегать на неподготовленные встречи?" – объяснил президент. Также он заверил, что регулярно контактирует с Владимиром Зеленским по телефону. "Полный контакт", – заключил он.
Напомним, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки. Однако для этого, на что неоднократно указывала российская сторона, необходимо проделать подготовительную работу. Это нужно, чтобы мероприятие получилось не протокольным, а завершилось реальными изменениями.
Идею переговоров в нормандском формате высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Украинское общество, однако, опасается, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского рискует закончится полной капитуляцией Киева. Дело в том, что все больше стран Запада начинают понимать и разделять точку зрения Москвы на украинский кризис, что не оставляет украинской власти пространства для маневра.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Сплю с сыном подруги
Вы любите анальный секс?
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!
Задай вопрос Наталии Власовой
Я приехала в Москву за богатым