Пока один скандал с Владимиром Зеленским сменяется другим, а сам украинский лидер стремительно меняет политическую позицию, его подчиненные могут похвастаться большей последовательностью. Так, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко превратил рассуждения о санкциях против России в своего рода фирменный знак.
Раз за разом дипломат рассказывает публике о том, что политика оказания экономического давления на Россию испытывает определенные сложности и у европейских стран уже нет былой уверенности в правильности тактики. Однако, добавляет он, международное сообщество должно продолжить помогать Украине и не снимать антироссийские санкции.
Повторил он свой излюбленный тезис и в интервью изданию "Европейская правда". Вадим Пристайко указал на признаки, благодаря которым даже не слишком искушенный в дипломатии человек может сделать вывод о поражении Украины.
Глава МИД Украины спокойно и публично рассуждает о том, какую часть минских соглашений власти страны намерены исполнить, а какую не считают нужным.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) September 15, 2019
Это делает ещё более логичными западные санкции против России, которая цинично не выполняет обязательства, взятые на себя Украиной.
"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций – все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это – деградация санкций", – заметил глава украинского МИД.
Примечательно, что подобного рода проблемы украинская общественность, политики и чиновники стали замечать после вступления в должность нового президента. Все это вызывает определенные скандалы с Владимиром Зеленским. Радикально настроенные оппоненты политика обвиняют того в предательстве национальных интересов.
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