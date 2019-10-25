Внести раскол: гадящий России и Белоруссии Запад поймали за руку

"Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России", – во время заседания совместной коллегии российского и белорусского военных ведомств напомнил министр обороны России Сергей Шойгу. При этом иностранные государства заинтересованы в ослаблении своего оппонента.
"На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", – цитирует РИА Новости главу Минобороны. Тем временем НАТО наращивают вдоль своих восточных рубежей военные силы.
"На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности" – заметил Сергей Шойгу.
Ответ на этот вызов Россия и Белоруссия дают сообща. В частности, большое внимание уделяется развитию совместной региональной группировки войск, оперативной и боевой подготовке, а также формированию единой нормативной правовой базы.
"Сегодня мы подведём итоги взаимодействия и определим основные направления дальнейшей работы", – подчеркнул министр обороны России. Он добавил, что приоритетом работы в этом направлении должны стать согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры.
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