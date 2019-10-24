Озверевший Виталий Кличко бросился на журналиста

В ролике украинский государственный деятель отвечал на вопросы. В частности, его спросили о незаконной застройке в Платоновском переулке. Виталию Кличко эта тема оказалась не по душе – он начал злиться.
Заметив, что идет видеосъемка, чиновник кинулся на журналиста и попытался выхватить телефон. Его вежливо попросили не наносить ущерб личному имуществу, но политик продолжил закрывать объектив ладонью и тянуть гаджет на себя.
Скандальный эпизод прокомментировал пресс-секретарь мэра Киева. Он назвал происходящее на видео продуманной манипуляцией.
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