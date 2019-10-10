Зеленский нелепо оправдался после унижения от Трампа

Разговор двух лидеров состоялся на фоне скандала вокруг
бывшего вице-президента США Джо Байдена, сына которого обвиняют в коррупции на
Украине. Встреча вызвала общественный резонанс: поговаривали, что
Трамп настоятельно просил Зеленского начать расследование против
высокопоставленного политика.
Президент Украины решил провести пресс-марафон и развеять слухи. Переговоры с Трампом с Байденом не связаны, заверил лидер Незалежной. Зеленский опроверг заявления о том, что глава Белого дома его шантажировал, требуя выдать компромат на бывшего вице-президента.
По его словам, он пытался доказать Трампу, что Украина – не настолько коррумпированная страна, как думают в Вашингтоне, и Киев намерен бороться с этой проблемой. "Не только Трампа, но и многих представителей США интересует вопрос о том, куда идут деньги американских налогоплательщиков. Это нормально", – сказал Зеленский.
Встреча с президентом США была для украинского лидера неудачной, полагают эксперты. Трамп сразу указал Зеленскому его место, отмечают наблюдатели.
Политолог Виктор Небоженко напомнил, что на встречах с главами других государств президент США использовал крепкое рукопожатие. С Зеленским этого не было – все стало понятно из разговора, отметил аналитик.
Для Зеленского это было обидно, полагает он. На фоне массивного Трампа лидер Незалежной казался совсем маленьким, а выражение его лица демонстрировало недоумение и непонимание ситуации, сказал Небоженко.
Эксперт уверен: встреча с Трампом стала психологическим ударом для Зеленского. В эфире телеканала Ukrlife.TV политолог призвал украинцев поддержать своего президента, чтобы он быстрее восстановился.
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