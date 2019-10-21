"Идея фикс": Трамп попался на опасном пристрастии

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности, назвал реальную причину выхода США из ДРСМД. Он отметил, что это было сделано в качестве попытки сдержать Россию и Китай. Однако за решениями американского истеблишмента и Дональда Трампа стоит не только это, уверены эксперты.
"Этих причин на самом деле несколько. Первая – то, что у американских политиков есть идея фикс: изменить стратегический баланс сил между США и Россией в пользу США", – цитирует НСН ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина.
Вторая причина, по его словам, кроется в попытке американских политиков сделать Европу заложницей отношений с Россией, разместив на ее территории свои ракеты. "Американцы будут шантажировать европейцев риском развязывания широкомасштабной войны между США и Россией на территории Европы", – отметил эксперт.
США хотят полной свободы рук, т.е. свободы от междунар. обязательств: вслед за выходом из сделки с Ираном, из ДРСМД, из Совета ООН по правам человека, из парижского соглашения по климату, они готовятся выйти из договора об «открытом небе». Курс Болтона продолжается без Болтона.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 9, 2019
"Третье – попытка России и Китаю навязать гонку вооружений со стороны США", – добавил Блохин. Этот подход остался у американских властей еще со времен холодной войны. По словам специалиста, четвертой целью Вашингтона является стимулирование собственного военно-промышленного комплекса.
Все это демонстрирует приверженность Трампа агрессивной политике предшественников. Ее многие аналитики называли опасной не только для глобальной стабильности, но и для США.
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