Раскрыта истинная причина разрыва ДРСМД

Когда Вашингтон в одностороннем порядке выходил из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в качестве причины он называл подозрения в том, что Москва якобы не выполняет свою часть сделки. Никаких реальных оснований для такого вывода у американской стороны не было.
Уже тогда эксперты подчеркивали, что разрыв соглашения произошел по политическим причинам. С тем, что США поступили так с прицелом на будущее, согласен и министр обороны России Сергей Шойгу. "Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из ДРСМД, – это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", – цитирует "Царьград" главу российского военного ведомства.
Шойгу напомнил, что готовиться к нарушению ДРСМД США начали задолго до того, как стали озвучивать эти мысли и обвинять в аналогичном поведении Россию. "Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк", – подчеркнул глава Минобороны России.
Сергей Шойгу заявил, что реальная причина одностороннего выхода США из ДРСМД - это сдерживание России и Китая.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 21, 2019
По большому счёту сейчас все действия США - это отчаянная попытка сдержать всех, кто развивается - в военном, экономическом или любом другом направлении.
Кроме того, добавил Шойгу, США взяли на себя роль разрушителя многоуровневой системы глобальной безопасности, которая долгие годы создавалась международным сообществом. "Это и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – перечислил он.
Популярные темы форума
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Злые или добрые родители???
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?