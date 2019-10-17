Виноват Трамп: объявлено о признании Эрдоганом российского Крыма

Ситуацию усугубляют резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес турецкого коллеги. "Они добавляют сейчас огромной дестабилизации, и она будет не косвенно, а прямо влиять на черноморский регион", – сказал в эфире ютуб-канала News-Front украинский политик Виталий Волга.



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В центр противостояния втягивается Крым, полагает он. После агрессивных заявлений США прогнозировать поведение Эрдогана становится все сложнее. Волга не исключил, что турецкий лидер "выполнит ту угрозу, которую он постоянно западному миру выбрасывает, – признает Крым российским".

В середине октября Реджеп Эрдоган встретился с российскими депутатами от Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской и пожал им руки. Официальный Киев резко отреагировал на произошедшее и направил ноту протеста в адрес Анкары.

Эрдоган не проводил отдельную встречу с крымскими депутатами, а руки им пожал случайно, объяснил посол республики на Украине Ягмур Ахмет Гульдер. Его слова передала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Воскресная зрада уже состоялась. Сегодня Эрдоган принял российскую делегацию с Крымскими депутатами