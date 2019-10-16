Эрдоган планирует посетить Москву в октябре

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Москву до конца октября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
В Кремле также рассказали о переговорах Путина и Эрдогана, которые они провели по телефону накануне. Главы двух стран обсудили операцию против курдских террористов в Сирии. В заключение Путин пригласил турецкого коллегу в Россию с визитом, пишет РИА ФАН.
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