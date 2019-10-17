Обнаглевший Эрдоган разинул рот на российские территории

Ближайший соратник Реджепа Эрдогана, министр обороны Хулуси
Акар, опубликовал в своем блоге любопытную карту. На ней в состав Турции
включены территории соседних стран – Греции, Болгарии, Грузии, Сирии, Грузии и
Ирака, утверждает портал "ПолитНавигатор".
На публикацию отреагировал грузинский политолог Шота Апхаидзе. "Агрессивные намерения министра обороны Турции в отношении Грузии и других соседей – скандал", – приводят слова эксперта журналисты.
Позже Акар опубликовал еще одну карту, где территории Турции расширились за счет России, сообщает портал. "Будут соединенные штаты", - приводит издание слова министра.
Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на севере Сирии. При поддержке турецкой армии боевики так называемой Сирийской национальной армии начали наступление на позиции курдов. Анкара заявила, что намерена создать 30-километровую "зону безопасности" вдоль границы.
В первые дни турецкая армия и боевики добились серьезных успехов, захватив крупный населенный пункт Рас-эль-Айн и блокировав важную трассу. Курды попросили защиты у правительства Башара Асада и обратились за содействием к России.
14 октября правительственная армия вошла на территорию сирийских курдов. В то же время российская военная полиция начала патрулировать территории вокруг крупных городов, включая Манбидж.
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