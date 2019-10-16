Американских дипломатов задержали в Северодвинске

Трех сотрудников американского посольства сняли с поезда, следовавшего из Ненокса в Северодвинск. Причиной задержания стало нарушение дипломатами правил пребывания на территории России, передает "Интерфакс".
Инцидент произошел в минувший понедельник, 14 октября, на станции "Северодвинск". Среди задержанных – военно-морской атташе при посольстве Соединенных Штатов Уилльям Уитситт Кертис, военный атташе Д. С. Данн и атташе Джерри Арриола Энтони, уточняет URA.ru.
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