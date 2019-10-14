Преемницу Меркель распекли за незнание истории Крыма

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила на конференции в Германии, что в возвращении Крыма в состав России есть признаки нарушения международного права. Подобная реплика не осталась без внимания на полуострове.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков отметил, что либо политик не знает, как именно Крым стал частью России, либо лукавит. "Она не знает историю Крыма. Например, тот факт, что Крым был бессовестно передан в 1954-м году безо всяких референдумов. Никого тогда не спрашивали", – сообщил он.

На заявление Крамп-Карренбауэр отреагировала Наталья Поклонская. По ее словам, ничего нового в словах немецкого политика нет, пишет НСН. Стоит отметить, что Крамп-Карренбауэр сменила Ангелу Меркель во главе ХДС и, скорее всего, после 2021 года станет ее преемницей на посту канцлера Германии.