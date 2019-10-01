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Политика

Напуганного Зеленского погнали на поклон к Путину

От Владимира Зеленского ждут улучшения отношений с Россией. Фото: president.gov.ua
Президенту Владимиру Зеленскому придется смирить гордыню и попросить Владимира Путина о встрече. Только на переговорах лицом к лицу можно решить проблему Донбасса, уверен бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко. 
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Вместо того, чтобы искать компромиссы, президент продолжает использовать антироссийскую риторику своего предшественника. "Опять начинается раздувание войны, опять идут те лозунги, которые не приведут ни к чему", - сказал Онищенко в эфире телеканала NewsOne.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Бывший парламентарий призвал Зеленского позвонить Путину и договориться о встрече. Только так можно закончить конфликт в Донбассе, уверен он.

Онищенко полагает, что Москва устала от конфликта в Донбассе и международных санкций. Политик полагает, что российский лидер с удовольствием бы сел за стол переговоров с украинским коллегой. Организовать переговоры Путина и Зеленского можно одним звонком, уверен экс-парламентарий, напомнив о недавнем обмене заключенными между Россией и Украиной.

Не исключено, что украинский лидер искренне хочет наладить отношения с Россией, но вынужден учитывать недовольство националистов. Радикалы противятся компромиссам с Москвой. Уступки Зеленского Путину приведут к потери суверенитета Украины.

Владимир Путин и Владимир Зеленский говорили по телефону. Фото: kremlin.ru

По мнению телеведущей Татьяны Даниленко, недавний неудавшийся "теракт" в Киеве, когда участник боевых действий в Донбассе угрожал взорвать мост, служит предупреждением президенту. Подобных инцидентов станет гораздо больше, если Зеленский пойдет на уступки России, предупредила она.

По всей видимости, угрозы радикалов возымели действие: глава государства решил не играть с огнем и не злить националистов. Последнее время риторика Владимира Зеленского практически не отличается от высказываний Петра Порошенко: очередной поток обвинений в адрес России, заявления про "оккупацию" и прочие агрессивные выпады.

Автор: 1 октября 2019, 13:19
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