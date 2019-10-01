Напуганного Зеленского погнали на поклон к Путину

Вместо того, чтобы искать компромиссы, президент продолжает
использовать антироссийскую риторику своего предшественника. "Опять начинается
раздувание войны, опять идут те лозунги, которые не приведут ни к чему", -
сказал Онищенко в эфире телеканала NewsOne.
Бывший парламентарий призвал Зеленского позвонить Путину и договориться о встрече. Только так можно закончить конфликт в Донбассе, уверен он.
Онищенко полагает, что Москва устала от конфликта в Донбассе и международных санкций. Политик полагает, что российский лидер с удовольствием бы сел за стол переговоров с украинским коллегой. Организовать переговоры Путина и Зеленского можно одним звонком, уверен экс-парламентарий, напомнив о недавнем обмене заключенными между Россией и Украиной.
Не исключено, что украинский лидер искренне хочет наладить отношения с Россией, но вынужден учитывать недовольство националистов. Радикалы противятся компромиссам с Москвой. Уступки Зеленского Путину приведут к потери суверенитета Украины.
По мнению телеведущей Татьяны Даниленко, недавний неудавшийся "теракт" в Киеве, когда участник боевых действий в Донбассе угрожал взорвать мост, служит предупреждением президенту. Подобных инцидентов станет гораздо больше, если Зеленский пойдет на уступки России, предупредила она.
По всей видимости, угрозы радикалов возымели действие: глава государства решил не играть с огнем и не злить националистов. Последнее время риторика Владимира Зеленского практически не отличается от высказываний Петра Порошенко: очередной поток обвинений в адрес России, заявления про "оккупацию" и прочие агрессивные выпады.
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