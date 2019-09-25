Круто ты попал: Зеленский влип в передрягу в США

Прибывший в США Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Украинский лидер оказался в эпицентре яростной схватки между главой Белого дома Дональдом Трампом и Демократической партией. На кону стоит исход президентских выборов в США – 2020.



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