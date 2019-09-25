Круто ты попал: Зеленский влип в передрягу в США

После объявления о начале процедуры импичмента Трампа предвыборную
кампанию в Соединенных Штатах можно считать открытой, считает политолог Дмитрий
Корнейчук. По его мнению, у демократов нет шансов отстранить главу Белого дома
от власти: для этого необходимо согласие Сената, а его контролируют
республиканцы.
Все дело в компромате на бывшего вице-президента США Джо Байдена – главного соперника Трампа на выборах-2020 от Демпартии. Зеленский и его окружение обладают доказательствами коррупции Байдена и его сына Хантера на Украине после 2014 года.
Якобы Трамп в недавнем телефонном разговоре требовал от Зеленского поделиться компроматом. Публикация этих сведений и возбуждение уголовных дел может уничтожить политическую карьеру Байдена.
"СМИ демократов будут рассказывать: вся информация о Байдене – это ложь, которую Трамп заставил Зеленского сказать под видом "давления", – цитирует политолога портал "Украина.ру".
Зеленский оказался в эпицентре схватки демократов и республиканцев. "С одной стороны, надо подыгрывать Путину и Трампу. С другой – можно нажить врагов в Демпартии, если Трамп проиграет выборы в следующем году", – пояснил эксперт.
Компромат на Байдена наверняка будет обсуждаться на встрече Зеленского с Трампом. Отказать главе Белого дома украинскому лидеру будет трудно.
Киев зависит от военной помощи США и поддержки Вашингтона на международной арене. Вне зависимости от того, какой выбор сделает Зеленский, без последствий для его страны не обойдется.
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