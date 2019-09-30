"Печальные последствия": Зеленский бросает Украину на растерзание США

К Украине оказалось приковано внимание многих политиков и экспертов в США. Однако радоваться такому положению вещей явно не стоит, поскольку ничего хорошего украинцам это не сулит.
"Разворачивающиеся события по противостоянию в США двух крупнейших лагерей якобы с прямым участием Украины отодвигают ее интересы даже не на второй план", – цитирует РИА ФАН украинского политолога, координатора запрещенного на Украине объединения "Боротьба" Евгения Голышкина. "Зеленский будет вынужден договариваться с действующим президентом США Дональдом Трампом явно не на правах равного международного партнера", – добавил он.
Неизвестно, каких преференция сможет добиться Владимир Зеленский в том случае, если его переговоры с Дональдом Трампом пройдут максимально благополучно. Однако ясно, что в случае неудачи президент Украины рискует весьма многим.
"Не исключено, что Зеленскому придется более открыто принять одну из противоборствующих сторон в развивающемся американском процессе. И в случае "неправильного" выбора Украину будут ожидать печальные последствия", – уверен Евгений Голышкин.
Материал дополняется.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Ей 45 мне 20
Не " выметать ссор из избы "
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Русская и африканец
Первый opгaзм
Самый сексуальный мужской голос?
Секонд Хэнд
Секс с женой уже не тот