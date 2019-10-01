"Его унижают": робкий Зеленский превратился в мальчика для битья

Украиной при Зеленском продолжают управлять олигархи,
навязывая стране непопулярную политику. С таким заявлением выступил политолог
Игорь Коротченко.
Особые отношения у главы государства с олигархом Игорем Коломойским. То, что президент сильно зависит от скандального бизнесмена, эксперт назвал главной проблемой Украины. "Зеленский ментально несамостоятелен, его унижают, обижают", – сказал Коротченко в эфире на телеканале "Россия 1".
Политолог недоумевает, почему президент при всех его возможностях не примет решительных мер для борьбы с олигархами. "Что ему мешает вызвать главу СБУ и поставить четкую задачу – Коломойского в кандалы", – задался вопросом эксперт.
Усомнился Коротченко и в способностях нового премьер-министра Украины, 35-летнего Алексея Гончарука. Главу правительства эксперт назвал "зеленым пацаном". "С этим правительством, с этими людьми Украина как страна обречена, она не способна ни на что", - констатировал политолог.
Недавно Сеть облетел скандальный снимок, сделанный в офисе Зеленского на улице Банковая в центре Киева. На фото президент сидит во главе стола, по его левую руку расположился Коломойский, а справа глава администрации президента Андрей Богдан – бывший адвокат олигарха.
Игорь Коломойский покинул Украину в 2017 году на фоне конфликта с тогдашним президентом Петром Порошенко. Обратно олигарх вернулся в конце мая после инаугурации Владимира Зеленского. Бывший юморист никогда не отрицал связей с бизнесменом, но уверял, что их отношения не касаются политики.
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