Трамп заманил Демократическую партию в ловушку рассказами о
докладах секретных агентов и информационных утечках, уверена киевский адвокат Татьяна
Монтян. Таким образом глава Белого дома активно раскручивает скандал вокруг
бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, уверена юрист.
После государственного переворота на Украине отпрыск влиятельного американского политика работал в совете директоров украинской нефтегазовой компании "Буризма". По некоторым данным, Хантер Байден и его отец могут быть причастны к масштабным коррупционным схемам на Украине. Трамп в телефонном разговоре в июле этого года просил Зеленского начать расследование в отношения Байденов – видных членов Демократической партии США.
Президент Украины интересует главу Белого дома исключительно как источник компромата на демократов, уверена Монтян. Со слов Монтян, Трамп использовал Зеленского "как презерватив".
"Каковой и является, собственно, роль Зеленского на международной арене. Как в этом смогли убедиться все наблюдатели", – сказала адвокат в своем видеоблоге.
Новость дополняется.
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