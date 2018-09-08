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Политика

Страшные тайны: "мужик в юбке" Тереза Мэй

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Maclaine
Волевой взгляд, строгие брючные костюмы, грубые, а порой откровенно хамские высказывания – все это характеризует нынешнего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. В стремлении быть похожей на "железную леди" Маргарет Тэтчер, она тщательно культивирует образ сильного лидера, но похожа, скорее, на "мужчину в юбке".    
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Тереза Мэй родилась в октябре 1956 года в графстве Оксфордшир в семье сельского священника. По ее словам, порядки в семье были патриархальные, слово отца являлось законом. Позже Мэй признавалась, что благодаря строгому воспитанию она научилась сдерживать свои эмоции.

Свои амбиции она начала проявлять еще на студенческой скамье. Университетские друзья премьер-министра Соединенного Королевства говорили, что та мечтала  стать первой женщиной – главой британского правительства. Но не удалось: эти лавры достались Маргарет Тэтчер. Друзья Мэй вспоминали, что это ее очень огорчило.

Проблемы со здоровьем

В 2013 году Мэй публично объявила о том, что больна диабетом первой степени и что ей дважды в день необходимы инъекции инсулина. По признанию политика, поставленный в 2012 году диагноз поначалу ее шокировал, она пребывала в растерянности, однако позже свыклась с этим и приспособилась жить с недугом.

Как отметила Мэй, болезнь не влияет на ее работоспособность. "Я немного более осторожна в отношении питания и мне необходимо делать инъекции, но в этом нуждаются и миллионы других людей с диабетом", – говорила она. Глава британского кабмина призналась, что часто устает, но отметила, что усталость – непременная спутница любого политика.

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Rob Pinney

Депутат и министр 

С 1997 года Мэй входила в в британской парламент, где была членом Палаты общин. В статусе депутата она голосовала за вторжение в Ирак, против запрета на курение в общественных местах, а также против предоставления равных прав представителям ЛГБТ-сообщества. Тем не менее, позже изменила свои взгляды относительно представителей сексуальных меньшинств, поддержав легализацию в Соединенном Королевстве однополых браков. 

В 2010 году будущий премьер-министр возглавила министерство внутренних дел. За время ее руководства британская полиция неоднократно отличалась жестокими избиениями демонстрантов и прочими "подвигами".   

Так, летом 2011 года, когда по стране прокатилась волна студенческих демонстраций, Мэй разрешили использовать против людей армию и водометы. Более того, с ее подачи был закрыт доступ к социальным сетям. А вы говорите демократия, свобода слова...  

Предпочтение женщинам  

В публикациях СМИ можно найти откровения одноклассницы премьер-министра по колледжу, которая, разумеется, не стала называть своего имени. В своих воспоминаниях дама утверждает, что будущий премьер-министр долго оказывала ей знаки внимания, да и в целом вела себя не совсем пристойно. 

Работавшие с Мэй сотрудники Банка Англии вспоминали, что она крайне недружелюбно относилась к мужскому полу. Зато всегда была рада женской компании.  

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Rob Pinney

Бездетная пара  

Мэй состоит в официальном браке, ее мужем является банкир Филипп Мэй. Они поженились 36 лет назад. Встречу молодых людей организовала Беназир Бхутто, которая впоследствии возглавила правительство Пакистана. 

Несмотря на приличный срок брака, детей у пары так и не появилось. Сама премьер-министр на этот счет предпочитает не распространяться. По ее словам, она не может иметь потомкство из-за неких проблем, которые у нее были в детские и юношеские годы.  

"Икона стиля"  

Глава правительства Соединенного Королевства славится своим экстравагантным стилем. Один из главных ее фетишей – обувь леопардовой расцветки. По необъяснимым причинам именно эта деталь гардероба наиболее популярна у премьер-министра.  

Причем Мэй умудряется носить такую обувь в сочетании со строгими костюмами. У экспертов моды есть свое объяснение столь оригинальному стилю: мол, животные принты вместе со строгой одеждой говорят о решительной и непредсказуемой личности.  

Сама Мэй утверждает, что просто любит красивую одежду. Или, быть может, дело в банальной безвкусице? В конце концов, подобные слабости свойственны даже сильным мира сего.  

Автор: Иван Поляков8 сентября 2018, 09:54

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