Россия и Вьетнам развивают межпарламентские связи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня с Вьетнамом. Об этом было заявлено на встрече с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

Высокий гость посетил Москву и встретился со спикером Госдумы. Открывая встречу, Вячеслав Володин напомнил, что Нгуен Фу Чонг уже бывал на Охотном Ряду в 2009 году, тогда он занимал должность главы Национального собрания Вьетнама. Нынешняя встреча, по словам Володина, активизирует отношения, в том числе в рамках парламентского измерения.

Спикер также отметил, что по итогам прошедшей накануне встречи президента Владимира Путина с Нгуен Фу Чонгом было подписано большое количество соглашений и принято решение об углублении отношений двух стран.

Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня с Вьетнамом. "Когда есть конкретные результаты, необходимо более системно выстраивать работу и обсуждать те темы, которые крайне важны для развития наших отношений", – заявил он.

Глава Думы обратил внимание на рост товарооборота двух стран за прошлый год. По мнению Володина, увеличение этого показателя говорит о том, что отношения строятся на принципах взаимоуважения и доверия.

Возросшие проценты объемов товарооборота в сравнении с прошлым, позапрошлым годом характеризуют уровень деловых отношений.

Сказал спикер и о росте туристического потока во Вьетнам, он вырос на треть. Страну посетило порядка полумиллиона россиян. Это очень важный показатель, отметил Володин.





"Мы дорожим, что у нас сложились такие связи. Считаем, что их необходимо развивать, и будем всемерно этому содействовать", – заключил он.

В свою очередь Нгуен Фу Чонг отметил, что за последние годы, несмотря на многие вызовы и трудности, Россия сумела сохранить политическую и общественную стабильность, восстановить экономику и укрепить свою роль в решении международных проблем. Одной из побед нашей страны гость из Вьетнама назвал прошедший этим летом чемпионат мира по футболу.

Он также высоко оценил прошедшую в октябре прошлого года 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза, в которой приняли участие более ста председателей из разных стран, в том числе Вьетнама.





Нгуен Фу Чонг сказал, что считает необходимым и далее продолжить практику обмена делегациями на высоком уровне, а также делегациями между профильными комитетами, группами дружбы, с тем, чтобы способствовать взаимопониманию между двумя парламентами.

Межпарламентские комиссии созданы с законодательными органами Франции, Ирана, в ближайшее время состоится заседание межпарламентской комиссии с Италией. В стадии обсуждения находится вопрос создания такой комиссии с Германией, а начале октября планируется создание аналогичного органа с Республикой Корея.