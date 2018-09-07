Россия и Вьетнам развивают межпарламентские связи

Новости Украины Интриги Трампа Новости Крыма Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Водолазы приступили к разбору Крымского моста
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
партнеры
Пятница 7 сентября
Лента новостей
20:43
В Кургане начали массово закрываться магазины
20:18
В Омске школьник попал под колеса маршрутки
20:14
Знаменитая модель поразила голым телом
20:04
Мужчина устроил стрельбу в автосалоне
19:56
Россиянина осудили на 14 лет за покушение на убийство семьи
19:35
В Башкирии иномарка насмерть сбила пешехода
19:28
Порошенко закапывает улики по делу об убийстве Захарченко
19:17
В России для добросовестных водителей приготовили подарок
19:11
"Вымя дойной коровы": Чехова вызверилась на мужчин
19:04
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
18:56
Чемпионка мира плюнула на российский спорт и ушла
17:58
"Я ухожу": у разочарованной Гузеевой сдали нервы
17:54
Загнаны в угол: у Лондона закончились аргументы в деле Скрипалей
17:37
Совет на выходные
17:26
Смертельная жара погубила Лолиту
17:16
Инфицированная актриса Рязанова попала в больницу
16:59
Смерть нанесла сокрушительный удар по Алибасову
16:56
"Предательства не прощаю": громкое заявление Лорак
16:47
Собянин и Силуанов договорились о сохранении бюджета Москвы
16:44
Невесту Тимати поздравили с беременностью
16:42
Робби Уильямс в третий раз стал отцом
16:38
На фаворите из шоу "Замуж за Бузову" поставили крест
16:06
Преобразившаяся дочь Пескова вызвала восторг
16:02
Объевшуюся Семенович не узнали без тонны косметики
15:49
Прилучный показал изуродованное лицо после жестких слов о Муцениеце
15:19
Россия предупредила об авиаударе по американцам
15:18
Обколотую Цывину увезли в неизвестном направлении прямо с юбилея
15:00
Состояние звезды "Битвы экстрасенсов" резко ухудшилось
14:51
Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"
14:45
Киска Волочковой внезапно заговорила
14:43
Проблемы пострадавших вкладчиков невозможно замалчивать
14:31
"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
13:58
Кудрявцеву с высунутым языком сняли с другим мужчиной
13:57
Известный российский режиссер объявил о разводе
13:54
Рыдала и думала о смерти: Суханкина о пережитом горе
13:14
Выборы-2018: региональные отличия при сохранении доминирования
13:10
Жасмин ужаснула болезненной худобой
13:08
Пассажиры сообщили о пожаре в московском метро
12:49
Знаменитую певицу с голой грудью застукали на пляже
12:29
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
11:49
Звезда "Дома-2" закрутила роман с миллионером-насильником
11:42
"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом
11:35
На юго-западном участке БКЛ начали строить новый тоннель
11:07
Меган Маркл спрятала живот под кошмарным платьем
11:01
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
10:25
"Шок!" – главный "отравитель" Скрипалей показал убийство на видео
10:22
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
10:13
Путин назначил полпреда в Приволжском федеральном округе
09:51
Известный юморист рассказал о жутком прошлом и раке
09:20
На красной ветке московского метро произошел сбой
09:17
Кандидата в президенты ранили ножом в толпе (видео)
08:52
"Немножко беременный": ушедшей со сцены Сердючке крепко досталось
08:50
Панин бежит из страны после оскорбления россиян
08:33
Как приготовить лагман
08:23
Москвичам предложили лучшее мясо в мире
08:21
Скрипаль перед отравлением попался на тайных связях
08:16
Главные события Москвы
08:14
Скончалась звезда "Мисс Марпл"
08:00
Знаменитый актер умер от сердечного приступа
22:03
Оскорбивший журналистку Лазарев склонил голову перед народом
22:01
Мишулину поймали за руку на циничной лжи и подлоге
21:55
Объявлено имя нового президента Украины
21:52
Дорога в ад: Самойлову обвинили в изощренном обмане
21:50
Умер народный артист России Николай Черныш
21:39
42-летняя Захарова восхитила стальным прессом после беременности
21:35
В Крыму объявили о вымирании животных
21:24
Житель Башкирии зверски убил друга отверткой
21:22
Загитову сбросили с пьедестала
21:14
В Волгограде трое ростовчан ограбили местного жителя
21:12
Сверкнувшую прелестями Глюк’oZу растоптали за бесстыдство
21:06
"ЕР" предложила направить деньги коррупционеров в Пенсионный фонд
21:03
В Перми поймали серийного насильника из Удмуртии
20:57
В Казани произошло массовое отравление
20:47
"Отравитель" Скрипаля подал голос
20:44
Перебегавший дорогу ребенок в Нижнем Тагиле попал под колеса авто
20:30
Жителей Тюмени ужаснуло озеро из кипятка
20:23
Омск заполонил дым из-за сгоревшего магазина
20:14
В Нижегородской области школьник получил травмы при столкновении иномарок
20:06
Распутство Дубцовой и Воробьева на сцене вызвало оторопь
19:54
Госдума рассмотрит инициативы президента по пенсионным изменениям
19:51
Под Ростовом в жутком ДТП погибли четыре человека
19:44
Баста похвастался роскошным авто за 57 миллионов
19:21
В Башкирии ребенок серьезно пострадал при катании на картинге
18:58
Молодая любовница Петросяна наводит страх на Степаненко
18:41
Под Москвой ребенок застрял в памятнике Пушкину
18:19
Разин набивает брюхо на проклятии "Ласкового мая"
18:02
Пригожин принял на себя удар из-за оскандалившейся Самойловой
17:45
Под Вологдой двое человек утонули во время рыбалки
17:43
Группы для дошкольников появятся по месту работы родителей
17:35
Лорак со странными ногами затравили после конфуза
17:11
Маразм крепчал: Лондон втянул в дело Скрипалей отряд Сталина
17:00
Собянин: МЦК стало доступнее для москвичей
16:49
Миллиардер оставил с носом беременную Боню
16:30
Пугачева решила сменить пол после звонка Агутина
16:21
Официальное заявление Юлии Самойловой после слов об эмиграции
16:14
Пляски голой певицы у мемориала погибшим воинам возмутили народ
16:07
"Прямиком в лоб": Максим Галкин публично приложил Ольгу Бузову
15:53
На Окружной заработал новый вестибюль
15:41
Юлия Скрипаль решила сбежать из Лондона
15:30
Вот это поворот: жена отказалась от миллиардов Петросяна
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ
Мишулину поймали за руку на циничной лжи и подлоге
Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы
Панин бежит из страны после оскорбления россиян
Цымбалюк-Романовская откровенно о свадьбе с известным певцом
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
Политика

Россия и Вьетнам развивают межпарламентские связи

Вячеслав Володин и Нгуен Фу Чонг. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня с Вьетнамом. Об этом было заявлено на встрече с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
прочитано 192 раза

Высокий гость посетил Москву и встретился со спикером Госдумы. Открывая встречу, Вячеслав Володин напомнил, что Нгуен Фу Чонг уже бывал на Охотном Ряду в 2009 году, тогда он занимал должность главы Национального собрания Вьетнама. Нынешняя встреча, по словам Володина, активизирует отношения, в том числе в рамках парламентского измерения.

ПО ТЕМЕ

Договоренности с Вьетнамом закрепят законодательно

Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран

Россия и Турция наращивают межпарламентское сотрудничество

Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер также отметил, что по итогам прошедшей накануне встречи президента Владимира Путина с Нгуен Фу Чонгом было подписано большое количество соглашений и принято решение об углублении отношений двух стран.

Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня с Вьетнамом. "Когда есть конкретные результаты, необходимо более системно выстраивать работу и обсуждать те темы, которые крайне важны для развития наших отношений", – заявил он.

Глава Думы обратил внимание на рост товарооборота двух стран за прошлый год. По мнению Володина, увеличение этого показателя говорит о том, что отношения строятся на принципах взаимоуважения и доверия.

Возросшие проценты объемов товарооборота в сравнении с прошлым, позапрошлым годом характеризуют уровень деловых отношений.

Сказал спикер и о росте туристического потока во Вьетнам, он вырос на треть. Страну посетило порядка полумиллиона россиян. Это очень важный показатель, отметил Володин.

Фото: duma.gov.ru

"Мы дорожим, что у нас сложились такие связи. Считаем, что их необходимо развивать, и будем всемерно этому содействовать", – заключил он.

В свою очередь Нгуен Фу Чонг отметил, что за последние годы, несмотря на многие вызовы и трудности, Россия сумела сохранить политическую и общественную стабильность, восстановить экономику и укрепить свою роль в решении международных проблем. Одной из побед нашей страны гость из Вьетнама назвал прошедший этим летом чемпионат мира по футболу.

Он также высоко оценил прошедшую в октябре прошлого года 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза, в которой приняли участие более ста председателей из разных стран, в том числе Вьетнама.

Вячеслав Володин и Нгуен Фу Чонг. Фото: duma.gov.ru

Нгуен Фу Чонг сказал, что считает необходимым и далее продолжить практику обмена делегациями на высоком уровне, а также делегациями между профильными комитетами, группами дружбы, с тем, чтобы способствовать взаимопониманию между двумя парламентами.

Межпарламентские комиссии созданы с законодательными органами Франции, Ирана, в ближайшее время состоится заседание межпарламентской комиссии с Италией. В стадии обсуждения находится вопрос создания такой комиссии с Германией, а начале октября планируется создание аналогичного органа с Республикой Корея.

Автор: Александр Комаров7 сентября 2018, 20:07

Политика

Трамп сделал откровенное признание о встрече с Путиным
Британия закроет границу для россиян из-за Скрипалей
Вырывший яму для России Порошенко попал впросак
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран

Шоу-бизнес

"Вымя дойной коровы": Чехова вызверилась на мужчин
"Чтобы вишенка стояла": откровенное видео Королевой и Тарзана шокировало народ
"Я ухожу": у разочарованной Гузеевой сдали нервы
Смертельная жара погубила Лолиту

Проишествия

Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Lifestyle

"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой

Ситуация приняла неприятный оборот
Шоу-бизнес

Меган Маркл спрятала живот под кошмарным платьем

Говорят, из-за беременности пара отменила турне по Океании
Шоу-бизнес

"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом

Певица появилась на "Новой волне" в одиночестве
Шоу-бизнес

Киска Волочковой внезапно заговорила

Новое видео балерины вызвало фурор

Гороскоп

Совет на выходные
Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память

Фоторепортажи

Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"
Губы надула: ведущая "Дома-2" решилась на пластику
Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45
Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"

Спорт

"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
Загитову сбросили с пьедестала
"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову

Регионы

Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru