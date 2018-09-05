Единороссы позвали граждан на избирательные участки

Депутаты от "ЕР" призвали граждан прийти к избирательным участкам и сделать свой выбор в единый день голосования 9 сентября. По словам партийцев, повлиять на будущее может каждый избиратель.



Так, депутат Госдумы Елена Вторыгина отметила, что жителям региона предстоит выбрать тех, кто решит проблемы районов и поселений субъекта Федерации. По ее словам, людей интересуют вопросы качества дорог, воды, вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и другие насущные проблемы. Парламентарий подчеркнула, что всем этим должны заниматься муниципальные и областные власти. "Поэтому важно прийти на выборы 9 сентября", – сказала Вторыгина.

О важности проявления гражданской позиции в единый день голосования рассказал и депутат Вячеслав Земцов, представляющий в нижней палате Орловскую область. По его словам, участие в голосовании – это долг каждого гражданина, проявление заботы о родном крае. Законодатель выразил уверенность, что будущие власти региона вместе с его жителями сделают Орловщину комфортной и современной. "Поэтому 9 сентября сделайте правильный выбор. Проголосуйте за того, кто, по вашему мнению, будет отстаивать ваши интересы", – сказал Земцов.

В свою очередь, представитель Волгоградской области Анна Кувычко отметила, что кандидаты проводят огромное количество встреч с людьми на местах. "И сами избиратели подтверждали то, что они чувствуют пульс избирательной кампании, так как те кандидаты, кто видит себя в будущем представителями власти, выходят в народ, выходят во дворы", – отметила депутат.

Кувычко добавила, что интерес к выборам есть не только у претендентов на выборные посты, но и у избирателей. Люди, добавила она, активно интересуются в том числе и такой популярной темой, как благоустройство.



Обратился к гражданам и депутат нижней палаты от Иркутской области Сергей Тен. В России, по его словам, сложилась собственная культура избирательного права. Обязанность избирать и быть избранным Тен назвал конституционной привилегией. "Для одних это – гражданский долг, для других – семейная традиция, для кого-то возможность напомнить власти о своих проблемах и необходимости их решения", – подчеркнул законодатель.





Напомним, единый день голосования пройдет 9 сентября. Выборы состоятся в 52 регионах. В 26 из них будут выбирать высших должностных лиц, в 16 – местные законодательные собрания, а в 12 субъектах Федерации граждане определят депутатов административных центров.

Кроме того, в восьми регионах будут выбирать руководителей административных центров, также состоятся 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день пройдут довыборы пяти депутатов нижней палаты.