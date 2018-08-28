Раскрыты подробности речи Путина о пенсиях

Президент расскажет россиянам о своем отношении к изменениям в пенсионной системе 29 августа, подтвердили в Кремле. Обращение Владимира Путина будут транслировать федеральные телеканалы.

Российский лидер разъяснит гражданам страны свою позицию по законопроекту об изменениях в пенсионной системе. Это будет сделано в формате телеобращения, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сам президент пообещал, что детально изложит свое отношение к законопроекту, предусматривающему настроку пенсионной системы. Российский лидер, выступая на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске, подчеркнул: в предлагаемых нормах законопроекта должно присутствовать человеческое измерение.

По словам Путина, правительство не может руководствоваться принципом французского короля Людовика XIV: "После нас – хоть потоп". "Мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда, должны понимать, что ждет страну через десять, двадцать и даже через тридцать лет", – сказал президент.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. В настоящее время он готовится к принятию во втором чтении, передает "Интерфакс".

Публикация от В.В. Путин (@putin.life) 27 Авг 2018 в 8:28 PDT

На совещании в Омске президент России попросил чиновников не забывать, что эти решения будут касаться судеб миллионов людей. Они должны быть справедливыми и учитывать интересы граждан, заключил Владимир Путин.