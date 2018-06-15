Москва и Сеул укрепят межпарламентское сотрудничество

Экс-спикер парламента Республики Корея Чон Се Гюн назвал церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России грандиозной. Такое заявление политик сделал на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.



Чон Се Гюн специально прилетел в Москву, чтобы побывать на открытии большого спортивного праздника. На встрече с главой Думы он назвал церемонию в "Лужниках" грандиозной и поздравил российскую сборную с победой в первом матче чемпионата.

Во время встречи Вячеслав Володин отметил большой вклад Чон Се Гюна в развитие отношений между Москвой и Сеулом. "Именно при Вашей поддержке состоялось совещание спикеров парламентов стран Евразии, которое прошло в Сеуле в 2017 году. Уверен: тесное взаимодействие депутатов наших стран будет и впредь способствовать конструктивному российско-корейскому диалогу", – сказал спикер.

Он поблагодарил Чон Се Гюна за активное содействие в

организации третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии, запланированного на 8-11 ноября в Турции. По словам Вячеслава Володина, 21 июня президент Республики Корея Мун Чже Ин выступит на пленарном заседании Госдумы.





Проработка вопроса о российско-корейской межпарламентской комиссии, идею создания которой предложил экс-спикер законодательного органа Кореи, находится на заключительном этапе. Готовится подписание ее устава, уточнил Володин.

Госдума VII созыва уделяет большое внимание развитию межпарламентских связей. Недавно в Москве по инициативе спикера Вячеслава Володина прошел большой международный форум "Развитие парламентаризма". На нем звучали призывы к отмене антироссийских санкций, а в итоговой декларации встречи подчеркивалось, что язык санкций недопустим на международной арене.

