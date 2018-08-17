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Общество

Володин обозначил приоритеты в диверсификации оборонки

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Законодательное обеспечение диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создание высокотехнологичных рабочих мест, выпуск качественной продукции и финансовое стимулирование отрасли – эти и другие вопросы обсуждались сегодня в ходе совещания в городе Ковров Владимирской области. В заседании приняла участие делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, руководство госкорпорации "Ростех", представители исполнительной власти и самих предприятий.
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Председатель нижней палаты, открывая совещание, подчеркнул, что задача диверсификации оборонки была поставлена президентом Владимиром Путиным. Володин напомнил, что глава государства поручил довести долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 30% к 2025 году, а к 2030-му - до 50%. Спикер отметил, что Ковровский завод, на базе которого проходило совещание, уже вышел на эти показатели.

Для обеспечения поставленных президентом задач необходимы законодательные решения, сказал Володин. "Речь идет о преодолении законодательных барьеров, о формировании новой нормативной базы", - пояснил законодатель.

Председатель нижней палаты подчеркнул, что в вопросах перевода оборонки на гражданские рельсы важна совместная, слаженная работа на всех уровнях, в том числе со стороны правительства, а также на региональном уровне. "Это будет однозначно стимулировать процессы подготовки нормативной базы и законов", – добавил спикер.

В свою очередь руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов выступил с предложением законодательно закрепить определение термина "Диверсификация" в федеральном законе "О промышленной политике". "Как, например, мероприятия, направленные на расширение ассортимента выпускаемой продукции, включая в первую очередь инновационную и высокотехнологичную", – отметил он. Кроме того, Чемезов выступил за то, чтобы отнести диверсификацию к основным задачам промышленной политики в России.

Вячеслав Володин и Светлана Орлова. Фото: duma.gov.ru

Высокотехнологичные рабочие места

В целом, отметили участники совещания, программа диверсификации производства в ОПК будет утверждена уже к концу этого года. Ее разработкой будет заниматься Военно-промышленная комиссия, Минпромторг и НПО "Конверсия". Документ будет учитывать расширение ассортимента выпускаемой продукции, включая высокотехнологичную.

Вячеслав Володин подчеркнул, что за счет диверсификации оборонно-промышленного комплекса должны появиться новые высокотехнологичные рабочие места.

Вместе с тем законодатель отметил, что расширение гражданского сегмента на оборонных предприятиях – это не производство ширпотреба, а качественной, современной продукции.

По его словам, основными ее потребителями должны быть медицинская сфера, космическая отрасль, энергетика, авиа– и кораблестроение.

Законодатель привел в пример Ковровский электромеханический завод, который развивает станкостроение с числовым программным управлением (ЧПУ). "Понятно, что могут быть и другие сегменты. Мы сегодня смотрели наработки, которые можно использовать в сфере ЖКХ, сельского хозяйства, других областях", – сказал спикер Госдумы.

Фото: rostec.ru

Финансовая поддержка

Помимо законодательного обеспечения и создания высокотехнологичных рабочих мест, не менее важна финансовая поддержка диверсификации оборонно-промышленного комплекса. По словам Вячеслава Володина, соответствующий вопрос будет обсуждаться в рамках нулевого чтения проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Председатель нижней палаты обратил внимание на вопросы кредитования. Он отметил, что стимулировать процесс диверсификации предполагается субсидированием. "Надеемся уже сейчас при обсуждении бюджета в нулевом чтении в Госдуме обратить внимание правительства на этот вопрос и по аналогии, допустим, с тем же подходом, который есть в других отраслевых министерствах, посмотреть, насколько возможно субсидирование высокотехнологичной продукции гражданского производства предприятий ОПК", – сказал законодатель.

Не менее важны и вопросы страхования и ценообразования. Спикер Госдумы выразил уверенность в необходимости субсидиарной ответственности по страхованию рисков. Он посетовал, что при наличии большого количества субподрядчиков, если кто-то из них вовремя не поставляет продукцию или банкротится, то страдают все. "Тем более страдают все, когда головная организация находится в трудном положении", – добавил председатель нижней палаты. Помимо прочего, отметил Володин, предполагается внесение изменений в нормативно-правовую базу, связанную с кооперацией.

По итогам совещания было принято решение о расширении созданной Госдумой рабочей группы, которая занимается вопросами диверсификации ОПК. По словам Вячеслава Володина, в нее вошли представители тех предприятий оборонки, которые уже достигли хороших результатов в переводе производства на гражданские рельсы.

Фото: vk.com/russianhelicopters

На необходимость диверсификации предприятий ОПК обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения в январе этого года.

Для решения поставленной президентом задачи в Госдуме по поручению спикера была создана профильная рабочая группа, которую возглавил первый зампред нижней палаты Александр Жуков. Она занялась анализом законодательства и выработкой конкретных предложений по созданию благоприятных для диверсификации ОПК условий. В состав рабочей группы вошли представители думских комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по государственному строительству и законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Автор: Иван Поляков17 августа 2018, 17:29

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