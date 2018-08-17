Володин обозначил приоритеты в диверсификации оборонки

Законодательное обеспечение диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создание высокотехнологичных рабочих мест, выпуск качественной продукции и финансовое стимулирование отрасли – эти и другие вопросы обсуждались сегодня в ходе совещания в городе Ковров Владимирской области. В заседании приняла участие делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, руководство госкорпорации "Ростех", представители исполнительной власти и самих предприятий.



Новая правовая база

Председатель нижней палаты, открывая совещание, подчеркнул, что задача диверсификации оборонки была поставлена президентом Владимиром Путиным. Володин напомнил, что глава государства поручил довести долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 30% к 2025 году, а к 2030-му - до 50%. Спикер отметил, что Ковровский завод, на базе которого проходило совещание, уже вышел на эти показатели.

Для обеспечения поставленных президентом задач необходимы законодательные решения, сказал Володин. "Речь идет о преодолении законодательных барьеров, о формировании новой нормативной базы", - пояснил законодатель.

Председатель нижней палаты подчеркнул, что в вопросах перевода оборонки на гражданские рельсы важна совместная, слаженная работа на всех уровнях, в том числе со стороны правительства, а также на региональном уровне. "Это будет однозначно стимулировать процессы подготовки нормативной базы и законов", – добавил спикер.



В свою очередь руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов выступил с предложением законодательно закрепить определение термина "Диверсификация" в федеральном законе "О промышленной политике". "Как, например, мероприятия, направленные на расширение ассортимента выпускаемой продукции, включая в первую очередь инновационную и высокотехнологичную", – отметил он. Кроме того, Чемезов выступил за то, чтобы отнести диверсификацию к основным задачам промышленной политики в России.





Высокотехнологичные рабочие места

В целом, отметили участники совещания, программа диверсификации производства в ОПК будет утверждена уже к концу этого года. Ее разработкой будет заниматься Военно-промышленная комиссия, Минпромторг и НПО "Конверсия". Документ будет учитывать расширение ассортимента выпускаемой продукции, включая высокотехнологичную.

Вячеслав Володин подчеркнул, что за счет диверсификации оборонно-промышленного комплекса должны появиться новые высокотехнологичные рабочие места.

Вместе с тем законодатель отметил, что расширение гражданского сегмента на оборонных предприятиях – это не производство ширпотреба, а качественной, современной продукции.

По его словам, основными ее потребителями должны быть медицинская сфера, космическая отрасль, энергетика, авиа– и кораблестроение.

Законодатель привел в пример Ковровский электромеханический завод, который развивает станкостроение с числовым программным управлением (ЧПУ). "Понятно, что могут быть и другие сегменты. Мы сегодня смотрели наработки, которые можно использовать в сфере ЖКХ, сельского хозяйства, других областях", – сказал спикер Госдумы.





Финансовая поддержка

Помимо законодательного обеспечения и создания высокотехнологичных рабочих мест, не менее важна финансовая поддержка диверсификации оборонно-промышленного комплекса. По словам Вячеслава Володина, соответствующий вопрос будет обсуждаться в рамках нулевого чтения проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Председатель нижней палаты обратил внимание на вопросы кредитования. Он отметил, что стимулировать процесс диверсификации предполагается субсидированием. "Надеемся уже сейчас при обсуждении бюджета в нулевом чтении в Госдуме обратить внимание правительства на этот вопрос и по аналогии, допустим, с тем же подходом, который есть в других отраслевых министерствах, посмотреть, насколько возможно субсидирование высокотехнологичной продукции гражданского производства предприятий ОПК", – сказал законодатель.

Не менее важны и вопросы страхования и ценообразования. Спикер Госдумы выразил уверенность в необходимости субсидиарной ответственности по страхованию рисков. Он посетовал, что при наличии большого количества субподрядчиков, если кто-то из них вовремя не поставляет продукцию или банкротится, то страдают все. "Тем более страдают все, когда головная организация находится в трудном положении", – добавил председатель нижней палаты. Помимо прочего, отметил Володин, предполагается внесение изменений в нормативно-правовую базу, связанную с кооперацией.

По итогам совещания было принято решение о расширении созданной Госдумой рабочей группы, которая занимается вопросами диверсификации ОПК. По словам Вячеслава Володина, в нее вошли представители тех предприятий оборонки, которые уже достигли хороших результатов в переводе производства на гражданские рельсы.





На необходимость диверсификации предприятий ОПК обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения в январе этого года.

Для решения поставленной президентом задачи в Госдуме по поручению спикера была создана профильная рабочая группа, которую возглавил первый зампред нижней палаты Александр Жуков. Она занялась анализом законодательства и выработкой конкретных предложений по созданию благоприятных для диверсификации ОПК условий. В состав рабочей группы вошли представители думских комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по государственному строительству и законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.