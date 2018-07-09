Глава британского МИДа покинул свой пост

Министр
иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку, сообщает
телеканал "360". Премьер‐министр Тереза Мэй поблагодарила его за работу.
О том, кто займет должность дипломата, будет объявлено в ближайшее время.
Отставка Джонсона стала второй среди британских министров за сутки. Ранее со своего поста ушел министр по вопросам брекзита Дэвид Дэвис. Оба увольнения связаны с разногласиями в правительстве относительно выхода Великобритании из Евросоюза.
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