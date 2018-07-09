Глава британского МИДа покинул свой пост

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку, сообщает телеканал "360". Премьер‐министр Тереза Мэй поблагодарила его за работу. О том, кто займет должность дипломата, будет объявлено в ближайшее время.



Отставка Джонсона стала второй среди британских министров за сутки. Ранее со своего поста ушел министр по вопросам брекзита Дэвид Дэвис. Оба увольнения связаны с разногласиями в правительстве относительно выхода Великобритании из Евросоюза.