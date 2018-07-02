Совет Федерации займется развитием цифровой экономики

Верхняя палата российского парламента утвердила состав своего Совета по развитию цифровой экономики. В его состав вошли как сенаторы, так и представители профильных министерств и ведомств. Также среди членов нового органа – руководители ряда субъектов Федерации, представители научного сообщества, бизнеса, отраслевых ассоциаций и государственных компаний.



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