Совет Федерации займется развитием цифровой экономики
Возглавил Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде вице-спикер верхней палаты, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Его заместителем стал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
По словам Турчака, в Совете будут представлены интересы регионов в деле развития цифровой экономики. "К сожалению, не всегда при реализации крупных проектов учитываются особенности и возможности каждого конкретного региона. Мы будем работать над тем, чтобы соблюдались интересы всех субъектов страны", – сказал сенатор.
Он отметил, что на площадке Совета будет выстраиваться взаимодействие с отраслевыми компаниями и ассоциациями, которые должны находиться в авангарде развития цифровой экономики в России. "Это важно для того, чтобы наша законотворческая деятельность по данному направлению основывалась на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценке ситуации на всех уровнях", – добавил Турчак.
Также в состав нового органа вошли глава комитета Совфеда по международной политике Константин Косачев, комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, по социальной политике Валерий Рязанский и другие члены верхней палаты.
От правительства в Совете, помимо прочих, будут работать замглавы Минфина Андрей Иванов, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков, замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев и другие представители исполнительной власти.
Также в новый орган вошли руководители ряда регионов: президент Татарстана Рустам Минниханов, временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, руководитель Калининградской области Антон Алиханов и врио главы Новосибирской области Андрей Травников.
Не менее весомое представительство в Совете и у экспертного сообщества. Здесь и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, и вице-президент "Сбербанка" Анна Попова, вице-президент Российской академии наук Валерий Козлов и многие другие.
Решение о создании Совета по развитию цифровой экономики верхняя палата парламента приняла весной этого года. В его задачи входит изучение состояния и тенденций ее развития, анализ нормативно-правовых актов в этой сфере, мониторинг применения законодательства в области развития цифровой экономики на федеральном уровне и в регионах, выработка рекомендаций для совершенствования нормативно-правовой базы и прочее.
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