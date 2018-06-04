Путин подписал закон о контрсанкциях

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях в отношении стран Запада. Документ подразумевает использование ограничительных мер в случае недружественных действий против Москвы, передает Life.ru.

Например, теперь в России может быть введен полный запрет на импорт тех или иных товаров. Подписанный закон опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает телеканал "360".