Чего ждать от обновленной команды Путина и Медведева

Владимир Путин во вторник, 8 мая, подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на должность председателя правительства. До этого кандидатура была одобрена в Госдуме. Ожидается, что в самое ближайшее время Медведев объявит о назначениях в рамках обновленного кабмина. Впереди у правительства огромное количество работы. Прежде всего, это реализация задач, поставленных главой государства в его послании Федеральному собранию, а также в указе о развитии страны до 2024 года. И касаются озвученные Путиным цели, по большей части, внутренней повестки, а значит, каждого из нас.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации", – гласит текст указа. Распоряжение президента вступило в силу немедленно", – гласит текст указа президента.

Кандидатуру пока еще исполняющего обязанности главы правительства Дмитрия Медведева Владимир Путин выдвинул спустя несколько часов после окончания инаугурации в понедельник, 7 мая. Но для назначения на пост председателя кабмина одной лишь воли президента недостаточно. Карт-бланш на это дает Госдума, которая, в соответствии с Конституцией, одобряет или отклоняет предложенного главой государства кандидата.

Депутаты в целом положительно оценили итоги деятельности прошлого правительства под руководством Медведева, которое работало с мая 2012 года. Как отметил глава фракции единороссов Сергей Неверов, уходящий состав кабмина сумел справиться с экономическим кризисом, начать реализацию важных инфраструктурных проектов, в том числе строительство Крымского моста и космодрома Восточный, модернизацию БАМа и Транссиба. В итоге кандидату Медведева одобрило подавляющее большинство парламентариев – 374 из 450.

Главный вопрос теперь – состав нового правительства. Впрочем, завесу тайны Медведев приоткрыл еще в понедельник, когда озвучил личности будущих вероятных вице-премьеров. Вице-премьером по здравоохранению и социальной политике может стать руководившая с 2013 года Счетной палатой Татьяна Голикова, вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики - Дмитрий Козак, курировать вопросы культуры и спорта Медведев может поручить Ольге Голодец, сельское хозяйство – полномочному представителю президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Алексею Гордееву.

Получить новую должность может и Виталий Мутко: его прочат в вице-премьеры по вопросам строительства. Первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов может стать вице-премьером по транспорту, связи и цифровой экономике, заместитель министра обороны Юрий Борисов – вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу. Руководить аппаратом правительства по задумке Медведева будет Константин Чуйченко, занимающий с 2008 года пост начальника контрольного управления президента. При этом должность первого заместителя председателя кабмина может достаться исполняющему обязанности министра финансов Антону Силуанову.





О назначениях федеральных министров узнаем уже в самом скором времени. Вполне возможно, что Дмитрий Медведев определится с их кандидатурами уже на этой неделе. Как отметил Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы по поводу одобрения кандидатуры нового премьера, работы впереди – непочатый край, и на раскачку времени нет.

Вполне вероятно, что, как в случае с возможными вице-премьерами, в обновленном правительстве на постах федеральных министров будут и те, кто уже трудился и хорошо зарекомендовал себя в прошлом составе кабмина. Как отметил президент, Медведев и члены его кабмина последние полтора года активно работали над той программой, которая изложена в указе о развитии страны до 2024 года. Было бы вполне логично, чтобы эта же команда реализовывала намеченные планы. Как и в любом другом деле, преемственность – один из ключевых факторов в достижении необходимого результата.

Какие задачи стоят перед новым правительством? "В целом наша ключевая задача на ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходов граждан", – сказал накануне глава государства в ходе встречи с членами правительства. В целом, обновленному кабмину предстоит с головой уйти во внутреннюю повестку. Внешние дела, несомненно, также важны, но на первый план в четвертый срок Владимира Путина выходят несколько другие задачи.

Их глава государства предельно четко определил еще в ходе мартовского послания Федеральному собранию, а также в подписанном накануне указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". "Это и активная политика демографического развития, рост численности населения, прорыв в технологиях и науке, повышение темпов экономического развития, доходов граждан, снижение бедности, изменения в образовании, здравоохранения, запуск крупных инфраструктурных, транспортных и энергетических проектов, развитие Арктики, обновление городов и многое другое", – сказал президент в ходе сегодняшнего заседания Госдумы.

К концу шестилетнего срока главы государства средняя продолжительность жизни россиян должна вырасти до 78 лет, а к 2030 году – до 80. Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, уровень бедности должен снизиться в два раза. Жилищные условия должны улучшить миллионы семей, чему поспособствует ставка по ипотеке, которая должна упасть до исторического минимума – ниже 8%. Необходимо вывести отечественное образование на лидирующие позиции в мире, покончить с незаконными свалками, кардинально улучшить городскую среду. Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявленные президентом ориентиры носят стратегический характер и определяют развитие страны на десятилетия вперед.





Таким образом, приоритетом в деятельности второго правительства Дмитрия Медведева станет внутренняя повестка, социальная сфера и экономика. Безусловно, никуда не денется и внешняя политика. Россия, как и ранее, продолжит занимать активную внешнеполитическую позицию, эффективно отстаивая свои интересы за рубежом. За последние годы Москва смогла добиться впечатляющих успехов: разгром исламистов в Сирии, укрепление отношений с азиатскими странами, прежде всего с Китаем, развитие стратегического партнерства с крупнейшими игроками на Ближневосточном геополитическом театре – Турции и Ираном. Россия, несмотря на санкции и давление Запада, смогла обеспечить себе крепкие внешнеполитические позиции. В том числе благодаря этому появилась возможность поставить во главу угла на ближайшие шесть лет решение внутренних вопросов.

Впрочем, что касается Запада и санкций, то и здесь тенденция выглядит в целом благоприятной для Москвы. Как отметил ранее в беседе с корреспондентом Dni.Ru политолог Дмитрий Фетисов, последние соцопросы в странах Запада показывают, что простые люди с уважением относятся к Владимиру Путину, а это значит, что сами жители западных стран будут давить на своих политических лидеров, на свои правительства с целью либо ослабления санкций, либо их окончательной отмены.

Таким образом, успехи во внешней политике дали возможность активнее действовать по внутрироссийской повестке. Достижение озвученных президентом целей вполне реально, тем более что на эти цели в ближайшие годы будет выделена колоссальная сумма – 25 триллионов рублей.