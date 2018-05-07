Путин подписал новый майский указ
Первые указы новому правительству Путин раздал 7 мая. Решение этих задач обеспечит прорыв в социально-экономическом и научно-технологическом развитии России. Нашей стране сейчас очень важно догнать пять крупнейших экономик мира, в число которых входят США, занимающие лидирующую позицию и Германия, расположившаяся на четвертом месте.
Среди главных целей – увеличение численности населения страны, значительное улучшение уровня жизни, создание необходимых условий, позволяющих нашим соотечественникам добиться самореализации, передает НСН. Продолжительность жизни в России предполагается увеличить до 78 лет, а к 2030-му – до 80 лет. Уровень бедности должен уменьшиться вдвое.
В новом майском указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится о том, чтобы до 2024 года ставка в России по ипотеке была на уровне меньше восьми процентов годовых. Кроме того, Владимир Путин поручил кабинету министров при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что к 2024 году необходимо обеспечить не только конкурентоспособность российского образования, но и включить Россию в десятку ведущих стран по качеству образования в мире.
#Инаугурация #ПрезидентПутин— Андрей Ильницкий (@amicableru) 7 мая 2018 г.
Красивая церемония ✌��✌��✌�� pic.twitter.com/1XeyotrcYL
Также президент дал поручение к этому сроку ликвидировать все незаконные городские свалки. Среди основных задач – и увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2024 году до показателя в 45 миллиардов долларов. Что касается дорог, то Путин постановил, чтобы кабмин страны обеспечил рост доли автодорог регионального значения не менее чем до 50%. В общей сложности глава государства подписал указ по нацпроектам по 12 направлениям.
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