США перебрасывают танки и солдат к границам России

США начинают переброску войск из Бельгии в Восточную Европу в рамках спецоперации. Это учение, направленное на отработку перемещения войск по территории континента на случай военного конфликта.

В общей сложности будут транспортированы свыше трех тысяч человек личного состава и 650 единиц техники. В частности, речь идет о танках M-1 Abrams и самоходных артиллерийских установках M-109 Paladin.

Вся техника будет доставлена в прибалтийские страны, а также в Польшу, Болгарию, Румынию и Венгрию. Основную часть войск перебросят по автотрассам и железной дороге. Для масштабной операции используют и водный транспорт, который ранее для подобных целей не был задействован, передает Defence News.

Американцы называют свои действия полномасштабными учениями, нацеленными на тренировку перемещения войск по территории Европы на случай военной агрессии. Позже они примут участие в учениях, которые пройдут с 3 по 15 июня в Польше и Прибалтике. Ожидается, что там появятся свыше 18 тысяч солдат из стран НАТО.

Напомним, что в 2017 году крупнейший производитель военной техники в Германии объявил о намерении усовершенствовать танки Leopard 2, которые находятся на вооружении немецкой армии. Программа включает в себя повышение боевых возможностей броневиков и доведение их технических характеристик до современных стандартов.