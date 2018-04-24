Вскрылись интимные детали поездки Трампа в Москву
Bloomberg ссылается на данные сервиса FlightAware, согласно которым путь в Москву Дональд Трамп начал 7 ноября 2013 года из штата Северная Каролина. Бизнесмен приехал на день рождения проповедника Билла Грэма. После этого личный самолет миллиардера вернулся в Нью-Йорк, но Трампа на нем не было – вечером он отправился в российскую столицу.
В московский аэропорт Внуково он прилетел 8 ноября. Будущий американский лидер остановится в фешенебельной гостинице Ritz Carlton, которая находится в часе езды от воздушной гавани. Для Трампа провели экскурсию по городу, после чего он отправился на конкурс "Мисс Вселенная". Москву миллиардер покинул на следующий день в 03:58.
О том, что бизнесмен в российской столице якобы пользовался услугами женщин легкого поведения, заявляло издание BuzzFeed. Сообщалось, что Дональд Трамп остановился в Ritz Carlton в том же номере, где до него гостил Барак Обама. Якобы хотел символически насолить теперь уже бывшему американскому лидеру, устроив оргию с проститутками. По утверждению BuzzFeed, российские спецслужбы тайно фиксировали похождения бизнесмена, получив на него весомый компромат.
Трамп опроверг эту информацию, назвав ее охотой на ведьм. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что у Кремля нет на республиканца никакого компромата. "Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация. Это полная чушь", – отметил Дмитрий Песков. Позже в распространении фейка призналось и само издание.
Российский лидер высказался о развернутой против Трампа кампании коротко и ясно. "Хуже проституток", – сказал он о тех, кто распространяет подобные слухи. По словам Путина, у этих людей нет никаких моральных норм и принципов.
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