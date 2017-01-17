Путин об обидчиках Трампа: Хуже проституток

Президент России Владимир Путин раскритиковал заказчиков появившегося в иностранных СМИ компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Миллиардера обвиняли в том, что во время визита в Москву в 2013 году он якобы пользовался услугами проституток.

Также избранного президента США уличили в том, что он якобы попал под наблюдение агентов российских спецслужб. Российский лидер жестко отреагировал на эти заявления. По словам Путина, те, кто причастен к публикации подобных фальшивок, повели себя "хуже, чем проститутки".

"Те люди, которые заказывают эти фальшивки, фабрикуют их, используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки", – заявил глава государства в прямом эфире телеканала "Россия-24". "У них нет никаких моральных ограничений", – добавил президент.

По словам российского лидера, действия Белого дома наносят ущерб только самим США. Путин считает, что администрация действующего президента страны Барака Обамы пытается связать Дональда Трампа по рукам и ногам.

Глава государства заявил, что американские власти стремились подорвать легитимность избрания Трампа, несмотря на его убедительную победу. "Что мы наблюдаем в Соединенных Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа", – заключил он.

Как писали Dni.ru, президент России Владимир Путин и лидер Молдавии Игорь Додон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве. Политики обсудили развитие стратегического партнерства и двусторонних отношений.