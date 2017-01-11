Тролли "устроили" Трампу свидание с путанами в Москве

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На популярном форуме 4chan пранкер заявил, что он выдумал историю про то, что Трамп развлекался в Москве с проститутками. а российские спецслужбы записали его оргию на видео. Автор "секретных данных" заявил, что документ не соответствует требованиям разведки ЦРУ, однако журналисты этого не заметили, сообщает Gateway Pundit.
"Они все еще верят в это. Ребят, они действительно чертовски отчаянные – это не тот скандал с Трампом, который заслуживает доверия", — отметил аноним. Он заявил, что шуточный доклад передал американскому политическому обозревателю Рику Уилсону еще в ноябре 2016 года.
Корреспондент посчитал, что документ настоящий и передал его в ЦРУ. Американские спецслужбы, в свою очередь, включили доклад в материалы о влиянии России на выборы в США. "В итоге у Трампа и Обамы состоялись индивидуальные беседы с агентами, которые пришли к выводу, что русские планируют шантажировать президента нашей историей", – пояснил пранкер.
Напомним, ранее американское издание BuzzFeed опубликовало документ, согласно которому в 2013 году Трамп приезжал в Москву и останавливался в том же номере отеля Ritz Carlton, где до него гостил Барак Обама. Чтобы символически насолить президенту США, республиканец якобы вызывал к себе в номер проституток и устраивал извращенные оргии.
Издание также утверждало, что российские службы тайно записали развлечения Трампа, чтобы с помощью компромата оказывать на него влияние. В статье подчеркивалось, что "секретное досье" на миллиардера "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством российского президента.
Тем временем. сам Трамп опроверг эту информацию, назвав ее "охотой на ведьм". Пресс-секретарь президента России Владимира Путина также заявил, что у Кремля нет на республиканца никакого компромата. "Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация, и это полная чушь", – отметил Дмитрий Песков.
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