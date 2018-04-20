Почему Запад не видит самого главного

Запад боится и не хочет видеть растущее влияние России на процессы, происходящие в мире. Так можно оценить позицию, которую заняли журналисты американского журнала Time. Впервые за последние пять лет они не включили Владимира Путина в список ста самых влиятельных людей.



Путин попадал в список в общей сложности шесть раз, а в 2007 году Time признал его "Человеком года". На этот раз список получился удивительный. Понятно, что про своего президента американцы не забыли, но попутно внесли туда британского принца Гарри и его невесту Меган Маркл, расследующего возможное вмешательство России в выборы США спецпрокурора Роберта Мюллера и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Интересно, чем руководствовались в Time, утверждая, что эти люди оказали на мир большее влияние, чем российский президент? Журналисты издания никогда не объясняют свой выбор читателям, но другие авторы журнала – политики, экономисты, общественные деятели – иногда высказывают свое мнение на этот счет.

К примеру, в прошлом году небольшой очерк про Владимира Путина написал президент СССР Михаил Горбачев. Он отметил, что Путин смог справиться с кризисом, доставшимся ему от Бориса Ельцина, однако развиваться Россия может только в условиях демократии.





Политолог Михаил Карягин уверен, что со стороны Time это, скорее, яркий жест, чем справедливая оценка. "Влияние Путина не только не снизилось, но и увеличилось – мы видим сейчас, что почти все международные процессы так или иначе крутятся вокруг Москвы", – сказал эксперт в интервью "Коммерсанту".

Известно, что политики попадают в список влиятельных персон не по итогам научного анализа, а на основе оценки исключительно журналистов Time. Утверждать, что всех их поголовно подкупили или заставили забыть фамилию российского лидера, конечно же, нельзя. Скорее всего, они делали свой выбор на волне антироссийской истерии, захлестнувшей Запад.

Интересно, что при этом Владимир Путин не сходит с экранов телевизоров в США и Европе, о нем пишут газеты, а его действия в Сирии комментируют военные эксперты и политологи. Как при этом можно утверждать, что президент России не влияет на процессы, происходящие в мире, не совсем понятно.





Список Time вряд вообще имеет какую-то ценность и значимость для мировой политики и политиков. Время взвешенных и мудрых решений на Западе давно прошло. В чести сейчас неразбериха в головах правящих миром западных элит. И если понять экспансивного Трампа, меняющего свои решения буквально на ходу, то логика его европейских сателлитов, не поддается объяснению.

Европейский бизнес уже давно стонет от антироссийских санкций и заявляет о готовности сотрудничать с Путиным, а политики, напротив, отвернулись от Москвы и в упор не замечают ничего из того, что она предлагает хотя бы по вопросу урегулирования ситуации в Сирии.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в интервью Dni.Ru отметил, что на Западе в последнее время прослеживаются весьма печальные тенденции. От обиды за то, что Владимир Путин приобретает с каждым днем все большее влияние в мире, в журнале Time посчитали, что его следует вовсе не включать в список самых влиятельных людей на планете.

"Как-то это все выглядит по детски. То есть, влияние они его безусловно осознают, но в список включать не будут, а то вдруг еще более популярным станет. Скучно, девочки", – сказал Манукян.

