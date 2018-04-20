Запад спешит отпраздновать победу над Россией

Мне казалось, что после позорного эпизода, когда Барак Обама на весь мир заявил, что он порвал экономику России в клочья, желающих повторить позор уже не будет. Ну это же логично, потому что над Обамой после этого кто только не издевался.

Особенно активно ему припоминали эту фразу, когда российские ВКС выдавливали проамериканских бармалеев из Сирии. Трудно же поверить, что страна с порванной в клочья экономикой способна на такое. Я еще помню, как в 2015 году американские и британские СМИ постоянно делали сюжеты с темами "вот-вот России придет конец, скоро закончатся продукты и рейтинг Путина упадет". Мне было даже немного жаль российские бюро этих американских и британских СМИ, которым приходилось делать подобные сюжеты, потому что начальники в Лондоне и Нью-Йорке требуют сюжетов про коллапс экономики и пустые полки магазинов, а никакого коллапса на самом деле нет. Именно в тот период даже у некоторых российских либералов и западников случился разрыв шаблона. Они же привыкли сами верить и всех убеждать, что президент США не может врать, особенно когда он выступает перед конгрессом. А тут такая незадача случилась. Режим Путина отказывался самоликвидироваться, а холодильник все никак не хотел побеждать телевизор. А ларчик просто открывается: в России даже холодильники являются сторонниками президента.

Это шутка, конечно, но нельзя без юмора относиться к тому, как сильно наши заокеанские коллеги хотят приписать себе "победу над Россией". Для меня это признак того, что для Вашингтона пиар намного важнее реальности и если бы они могли, то сотрудники администрации Трампа заказали бы у студии Диснея мультик о том, как они сожгли дотла Москву, пустили бы его по ТВ, а потом бы праздновали победу несколько месяцев. Мы до такого уровня виртуальности еще не дошли, но двигаемся просто семимильными шагами.

В общем нашелся сейчас еще один "разрыватель в клочья" российской экономики, министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин. Министр заявил, что последние антироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта. Мнучин видимо брал уроки красноречия то ли у самого Трампа, то ли у Кличко, и потому он сформулировал свою позицию следующим образом: "Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты". А потом он добавил, что последние введенные "санкции в отношении России были более действенными, чем какие-либо до них".

Тут получается следующая нестыковка. Вообще-то, как мы помним, еще со времен нобелевского лауреата Обамы, официально заявленная цель антироссийских мер США заключается в том, чтобы принудить Россию к возврату Крыма, к отказу от поддержки ЛДНР и Башара Асада. Я не знаю, в какой реальности живет мистер Мнучин, но, насколько я знаю, Крым остался с Россией и ждет открытия моста. ЛДНР – на месте, несмотря на все угрозы Киева. Башар Асад жив, находится в Дамаске, и вчера вернул во Францию свой ордер Почетного Легиона, попутно назвав Францию "страной, находящейся в рабстве у Америки". И тут есть только два объяснения: или Мнучин действительно живет в параллельной реальности, или на самом деле США сейчас пытаются добиться совсем других, и гораздо более скромных целей, ну типа "продемонстрировать России, что ее действия в Сирии и вмешательство в выборы США являются недопустимыми", или какую-нибудь чушь в этом роде.





Если второй вариант верный, то это значит, что Мнучин на самом деле признал поражение США. Мировой гегемон заявил о своих требованиях к России: вернуть Крым, слить ЛДНР, сдать Асада, а потом обозначил как он будет добиваться этих целей, заявив о санкциях. Сейчас получается, что цели не просто не достигнуты, а достигнуты никогда не будут и американцы сами сливаются, заявляя, что у санкционной политики сейчас совсем другие задачи. Если и говорить о разрыве в клочья, то это получается, что Россия порвала в клочья американские ожидания от санкционной политики. Ну что сказать, мистер Мнучин, это фиаско.

Кстати, мнение о том, что Россия хорошо справляется с санкциями и в случае необходимости справится с новыми – это не позиция прокремлевской пропаганды. Это еще и мнение американского рейтингового агентства Moody’s, которое совсем недавно улучшило прогноз по российскому суверенному рейтингу. И тут тоже два варианта, как это объяснить: наши соседи по глобусу и некоторые особо одаренные американские сенаторы, наверное, могут поверить в версию, что Moody’s купил лично Путин. К реальности гораздо ближе другой вариант: несмотря на то, что аналитики агентства нас не очень любят, они уже не могут игнорировать реальность, в которой Стивен Мнучин, Трамп и Обама "обломались" со своими санкциями.

И последнее. Главное последствие этого раунда санкций заключается в том, что каждый российский бизнесмен знает, чем сильнее он интегрирован в западную систему, тем больнее ему будет и тем больше денег он потеряет. Так что Трампу и Мнучну можно сказать спасибо за то, что они усиленно приучают российский бизнес к настоящему патриотизму.