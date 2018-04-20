Запад спешит отпраздновать победу над Россией
Особенно активно ему припоминали эту фразу, когда российские ВКС выдавливали проамериканских бармалеев из Сирии. Трудно же поверить, что страна с порванной в клочья экономикой способна на такое. Я еще помню, как в 2015 году американские и британские СМИ постоянно делали сюжеты с темами "вот-вот России придет конец, скоро закончатся продукты и рейтинг Путина упадет". Мне было даже немного жаль российские бюро этих американских и британских СМИ, которым приходилось делать подобные сюжеты, потому что начальники в Лондоне и Нью-Йорке требуют сюжетов про коллапс экономики и пустые полки магазинов, а никакого коллапса на самом деле нет. Именно в тот период даже у некоторых российских либералов и западников случился разрыв шаблона. Они же привыкли сами верить и всех убеждать, что президент США не может врать, особенно когда он выступает перед конгрессом. А тут такая незадача случилась. Режим Путина отказывался самоликвидироваться, а холодильник все никак не хотел побеждать телевизор. А ларчик просто открывается: в России даже холодильники являются сторонниками президента.
Это шутка, конечно, но нельзя без юмора относиться к тому, как сильно наши заокеанские коллеги хотят приписать себе "победу над Россией". Для меня это признак того, что для Вашингтона пиар намного важнее реальности и если бы они могли, то сотрудники администрации Трампа заказали бы у студии Диснея мультик о том, как они сожгли дотла Москву, пустили бы его по ТВ, а потом бы праздновали победу несколько месяцев. Мы до такого уровня виртуальности еще не дошли, но двигаемся просто семимильными шагами.
В общем нашелся сейчас еще один "разрыватель в клочья" российской экономики, министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин. Министр заявил, что последние антироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта. Мнучин видимо брал уроки красноречия то ли у самого Трампа, то ли у Кличко, и потому он сформулировал свою позицию следующим образом: "Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты". А потом он добавил, что последние введенные "санкции в отношении России были более действенными, чем какие-либо до них".
Тут получается следующая нестыковка. Вообще-то, как мы помним, еще со времен нобелевского лауреата Обамы, официально заявленная цель антироссийских мер США заключается в том, чтобы принудить Россию к возврату Крыма, к отказу от поддержки ЛДНР и Башара Асада. Я не знаю, в какой реальности живет мистер Мнучин, но, насколько я знаю, Крым остался с Россией и ждет открытия моста. ЛДНР – на месте, несмотря на все угрозы Киева. Башар Асад жив, находится в Дамаске, и вчера вернул во Францию свой ордер Почетного Легиона, попутно назвав Францию "страной, находящейся в рабстве у Америки". И тут есть только два объяснения: или Мнучин действительно живет в параллельной реальности, или на самом деле США сейчас пытаются добиться совсем других, и гораздо более скромных целей, ну типа "продемонстрировать России, что ее действия в Сирии и вмешательство в выборы США являются недопустимыми", или какую-нибудь чушь в этом роде.
Если второй вариант верный, то это значит, что Мнучин на самом деле признал поражение США. Мировой гегемон заявил о своих требованиях к России: вернуть Крым, слить ЛДНР, сдать Асада, а потом обозначил как он будет добиваться этих целей, заявив о санкциях. Сейчас получается, что цели не просто не достигнуты, а достигнуты никогда не будут и американцы сами сливаются, заявляя, что у санкционной политики сейчас совсем другие задачи. Если и говорить о разрыве в клочья, то это получается, что Россия порвала в клочья американские ожидания от санкционной политики. Ну что сказать, мистер Мнучин, это фиаско.
Кстати, мнение о том, что Россия хорошо справляется с санкциями и в случае необходимости справится с новыми – это не позиция прокремлевской пропаганды. Это еще и мнение американского рейтингового агентства Moody’s, которое совсем недавно улучшило прогноз по российскому суверенному рейтингу. И тут тоже два варианта, как это объяснить: наши соседи по глобусу и некоторые особо одаренные американские сенаторы, наверное, могут поверить в версию, что Moody’s купил лично Путин. К реальности гораздо ближе другой вариант: несмотря на то, что аналитики агентства нас не очень любят, они уже не могут игнорировать реальность, в которой Стивен Мнучин, Трамп и Обама "обломались" со своими санкциями.
И последнее. Главное последствие этого раунда санкций заключается в том, что каждый российский бизнесмен знает, чем сильнее он интегрирован в западную систему, тем больнее ему будет и тем больше денег он потеряет. Так что Трампу и Мнучну можно сказать спасибо за то, что они усиленно приучают российский бизнес к настоящему патриотизму.
Популярная актриса стала звездой ММКФ
Кинорежиссер ловко выкрутился из непростой ситуации
Киевская пианистка находится в ФСБ
Девушка опубликовала снимки в стиле ню