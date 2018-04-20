Отрыжка демократии: Россию решено судить на Манхэттене

Лидерам Демократической партии США не дает покоя победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Не зная, что еще придумать с целью доказать мифическое влияние Кремля на итоги голосования, демократы решили засудить Россию.

Демпартия США подала иску в окружной суд Манхэттена против России, выборного штаба Дональда Трампа и WikiLeaks. Обвинение всем троим выдвинуто одно – сговор с целью вмешательства в выборы, сообщает РИА Новости.

В иске говорится, что высокопоставленные участники кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и разведкой с целью нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Трампу, взломав компьютерные сети Демпартии и распространив украденные материалы, найденные там.

Дональд Трамп стал 45-м президентом США по итогам выборов, которые прошли 8 ноября 2016 года. Его конкурентов в предвыборной борьбе была кандидат от Демпартии Хиллари Клинтон. По всем опросам и прогнозам аналитиков, победу должен был одержать Трамп.

После выборов американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. При этом ни одного доказательства реальных действий Москвы представлено не было.

Расследования до сих пор ведут комитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

Демпартия США подала многомиллионный иск к правительству России и штабу Трампа: https://t.co/a6ERC7yC5M pic.twitter.com/Kzd3kUzl1q — Life | Новости (@lifenews_ru) 20 апреля 2018 г.

Россия, со своей стороны, неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США и других странах. Сам президент Трамп во время встречи с Владимиром Путиным признал, что доказательств вмешательства России в выборной процесс не существует.

Президент США также заявил, что обнародованные записи экс-директора ФБР Джеймса Коми, уволенного в мае 2017 года, показывают отсутствие сговора его предвыборного штаба с Россией во время президентской кампании.