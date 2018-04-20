Завистливый Запад выкинул Путина из списка самых влиятельных

Американский еженедельник Time опубликовал список из 100 самых влиятельных персон года. Ни один представитель России, в том числе президент Владимир Путин, в него не попали.

Люди в списке разделены по нескольким категориям: "Лидеры", "Новаторы", "Кумиры" и другие. Главным в числе лидеров значится президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, председатель Китая Си Цзиньпин и, неожиданно, – глава КНДР Ким Чен Ын.

Кроме того, в список попали японский премьер Синдзо Абэ, наследник престола Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман, председатель кабинета министров Канады Джастин Трюдо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, мэр Лондона Садик Хан и многие другие персоны.

Среди "титанов" – известная американская телеведущая Опра Уинфри, бизнесмен, владелец космической компании SpaceX Илон Маск, а также первая теннисная ракетка мира Роджер Федерер. В категории "Новаторы" оказались женщина-астронавт НАСА Пегги Уитсон, комик из Южно-Африканской республики Тревор Новой и другие.

Куда там Путину. Вот МакарОн, Меркель, Трамп и иже с ними самые влиятельные люди мира. Немало крови и слёз людей пролили они... — Фёдор. (@ogrizkovoder) 20 апреля 2018 г.

Стоит отметить, что ранее Time неоднократно включал Владимира Путина в число самых влиятельных персон, но в этом году по каким-то причинам российский лидер в перечень не попал. Путин в 2015 году оказался на вершине рейтинга самых влиятельных людей планеты.

Пользователи Сети с иронией отреагировали на демарш влиятельного издания. По словам одних, Трамп, вероятно, в порыве злости сам вычеркнул Путина из списка. Другие шутят, что глава российского государства - человек скромный, поэтому, утверждая список, сам вычеркнул себя из перечня.

В списке самых влиятельных людей мира Times решил не упоминать Путина. Настолько мелкая месть, просто смешно. Небось Трамп в порыве злости и зависти вычеркнуть приказала — Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 20 апреля 2018 г.

Путина нет в списке Таймс самые влиятельные люди планеты. Он скромный,утверждая список- себя вычеркнул�� — Эфиафальд (@kalach1021) 20 апреля 2018 г.

Последний раз американский журнал публиковал список 100 самых влиятельных людей в середине прошлого года. Тогда Владимир Путин оказался в числе лидером. Издание цитировало бывшего президента СССР Михаила Горбачева, который сказал, что Путин, столкнувшись с кризисом, смог стабилизировать ситуацию, сохранить Россию и ее экономику.