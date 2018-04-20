Трамп и Меркель задумали очередную гадость для России

Встреча президента США и канцлера Германии будет посвящена поведению России. Переговоры Ангелы Меркель с Дональдом Трампом пройдут в Вашингтоне.

Меркель и Трамп встретятся 27 апреля. Уже известно, что одной из тем – и, скорее всего, главной – станет "поведение России". О планах канцлера ФРГ рассказал журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Не могу предугадать, о чем именно канцлер будет говорить в Вашингтоне. Но совершенно точно, что среди других вопросов будет обсуждаться международное положение, в частности поведение России", — сказал Зайберт.

Еще одной темой – впрочем, опять-таки имеющей отношение к России – станет ситуация вокруг газопровода "Северный поток – 2". "Если эта тема будет обсуждаться, то канцлер представит нашу позицию относительно экономической составляющей проекта и политических условий, в которых он реализуется", – приводит слова представителя германского кабмина RT.

Вашингтон категорически не устраивают планы России и некоторых европейских стран по строительству "Северного потока – 2". США предпочли бы продавать Европе свой сжиженный газ, и прилагают значительные усилия, чтобы не допустить реализации проекта.

В свою очередь Германия утверждает, что "Северный поток" – чисто экономический проект, и не желает увязывать его с политической ситуацией. Более того, как писали Dni.Ru, Ангела Меркель намерена просить Дональда Трампа избавить Германию от участия в антироссийских санкциях.

В частности, немецкие Siemens, Daimler и Volkswagen, которые давно ведут бизнес в России, не желают становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. По мнению руководителей предприятий, новые ограничительные меры могут обойтись Германии в сотни миллионов евро.