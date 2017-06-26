Путин оказался популярнее Пушкина

Подведены итоги опроса россиян специалистами "Левада-центра". Респондентам предложили назвать самых выдающихся деятелей всех времен и народов.

В первой тройке лидеров опроса оказался действующий президент России. С 2003 года, когда Путин впервые был назван одним из самых выдающихся людей мира, и до нынешнего опроса рейтинг российского лидера неуклонно растет.

Так, если в 2003-м всего 21% россиян назвали главу государства самым значимым человеком в истории, то теперь его опросный рейтинг составляет, по данным "Левада-центра", уже 34%. По мнению социологов, это скорее всего связано с возвращением Крыма.

"Опрос проведен 7 – 10 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью", – отчитался "Левада-центр". Социологи указали разброс погрешности от 1,5 до 3,4%.



Первая пятерка самых выдающихся исторических личностей в истории человечества выгладит так: на первом месте – Сталин, за ним – Путин, Пушкин, Ленин и Петр I. В первую десятку вошли также Гагарин, Лев Толстой, маршал Жуков, Екатерина II и Лермонтов. Места с 11 по 20 разделили Ломоносов, Суворов, Менделеев, Наполеон, Брежнев, Эйнштейн, Есенин, Кутузов, Ньютон и Горбачев.

Ранее Владимир Путин вошел в топ-100 влиятельных людей мира по версии журнала Time. В список лидеров также вошли Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин и Папа Римский.