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Политика

Володин выразил соболезнования в связи с уходом Людмилы Алексеевой

В.Володин. Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой. Известная правозащитница скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.
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Людмила Михайловна посвятила себя служению людям, оказанию помощи тем, кто в ней нуждался, отметил спикер Госдумы. "Она любила Россию: у нее было свое видение и понимание какой должна быть страна", – говорится в сообщении на официально сайте Думы.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По оценке Володина, защита прав человека была для Алексеевой главным делом жизни.

В субботу, 8 декабря в Москве ушла из жизни старейшая советская и российская правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Последние дни Алексеева находилась в больнице, у нее остановилось сердце.

Людмила Алексеева родилась 20 июля 1927 года в Евпатории. В 1976 году вместе с другими правозащитниками выступила инициатором создания Московской Хельсинкской группы, с 1996 года  возглавляла эту организацию. Также входила в Комиссию по правам человека при президенте России, позже преобразованную в Совет по развитию гражданского общества и правам человека.

Автор: Александр Комаров8 декабря 2018, 23:04

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