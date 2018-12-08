Володин выразил соболезнования в связи с уходом Людмилы Алексеевой

Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой. Известная правозащитница скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.

Людмила Михайловна посвятила себя служению людям, оказанию помощи тем, кто в ней нуждался, отметил спикер Госдумы. "Она любила Россию: у нее было свое видение и понимание какой должна быть страна", – говорится в сообщении на официально сайте Думы.

По оценке Володина, защита прав человека была для Алексеевой главным делом жизни.

В субботу, 8 декабря в Москве ушла из жизни старейшая советская и российская правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Последние дни Алексеева находилась в больнице, у нее остановилось сердце.

Людмила Алексеева родилась 20 июля 1927 года в Евпатории. В 1976 году вместе с другими правозащитниками выступила инициатором создания Московской Хельсинкской группы, с 1996 года возглавляла эту организацию. Также входила в Комиссию по правам человека при президенте России, позже преобразованную в Совет по развитию гражданского общества и правам человека.