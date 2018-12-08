Россия и Турция выстраивают межпарламентский диалог

Россия и Турция продолжат развивать межпарламентское сотрудничество. Главная задача парламентариев – законодательно обеспечить принятые президентами решения, заявил на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

Беседа прошла на полях второй конференции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Бинали Йылдырым напомнил о решении создать межпарламентскую комиссию высокого уровня между Госдумой и парламентом Турции.

По его оценке, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган очень сблизили две наши страны.

"Мы посчитали, что за этот год было восемь встреч наших президентов", – сказал Бинали Йылдырым и добавил, что и парламентарии должны действовать так же энергично.

Близкие отношения между Россией и Турцией – гарантия региональной безопасности и стабильности.

В свою очередь, Вячеслав Володин отметил, что на каждой встрече с Бинали Йылырымом обсуждаются новые форматы и решения, которые позволяют более эффективно работать и в целом развивать межпарламентское сотрудничество. Он также поблагодарил Бинали Йылдырыма за поддержку русского языка в Турции и пригласил его посетить Россию в 2019 году.

На встрече обсуждалась также проблема удержания российского ребенка в Турции. Речь идет о несовершеннолетней гражданке, факт похищения которой признал стамбульский суд. Уже вынесено решение в отношении похитителя, гражданина Турции, но девочка до сих пор остается у него. Бинали Йылдырым пообещал взять ситуацию под личный контроль.





Спикер Госдумы Вячеслав Володин находился с двухдневным визитом в Тегеране, там проходила конференция по вопросам борьбы с терроризмом. В своей вступительной речи глава Думы сказал, что слаженной борьбе с терроризмом в мире мешают геополитические амбиции США.

По его словам, Вашингтон пытается оправдать свои действия по подрыву государственных институтов в разных странах мира так называемой концепцией противодействия насильственному экстремизму. Из-за этого терроризмом еще больше усиливается, нанося ущерб целым регионам, сделал вывод Володин.