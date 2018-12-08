Володин провел встречу с президентом Ирана
В ходе беседы председатель нижней палаты высоко оценил сотрудничество парламентов России и Ирана. По словам спикера, это приводит к конкретным результатам. "Важно, что мы законодательно обеспечиваем решения руководства наших стран", – сказал Володин.
Он также передал Хасану Рухани приветствия от президента России Владимира Путина.
Лидер исламской республики, в свою очередь, отметил важную роль российского лидера в поддержании высокого уровня отношений Москвы и Тегерана. "Можно констатировать, что в последние пять лет мы фиксируем новый этап сотрудничества", – сказал глава государства.
Напомним, накануне российская парламентская делегация во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран. У спикера Госдумы также намечены несколько двусторонних встреч с главами парламентов, накануне он беседовал с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани.
В ходе своего выступления в рамках конференции председатель нижней палаты рассказал о борьбе с терроризмом и об имеющихся препятствиях. Володин раскритиковал позицию США. Геополитические амбиции Вашингтона, уверен спикер, мешают слаженной борьбе с экстремизмом.
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