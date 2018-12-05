США пообещали прорваться в Крым
Россия постоянно расширяет систему блокирования доступа иностранных войск к стратегически важным районам. Военные используют, в частности, средства радиоэлектронной борьбы и радары, что существенно ограничивает возможности для перемещения сил стран – членов Североатлантического альянса. Однако на Западе нашли ключ к этой системе.
"Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши сухопутные силы", – заявил глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис.
По его словам, секретный натовский метод основан "на физическом, комплексном маневре". Войска альянса, как выяснилось, умеют "не шуметь, когда шуметь не надо, и говорить, когда это необходимо".
Ранее американские генералы отметили, что потенциал России в плане блокирования доступа к стратегически важным пунктам меняется от региона к региону. Наиболее существенен он в Калининграде и Крыму – там сосредоточены средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, несколько тысяч солдат. Осложняет ситуацию для войск альянса в этих регионах наличие средств радиоэлектронной борьбы и радаров.
Теперь, по словам Льюиса, НАТО знает, как с этим бороться. Члены альянса на протяжении многих лет уделяли этому вопросу пристальное внимание и смогли добиться "серьезного прогресса", приводит слова американского военного РИА Новости со ссылкой на Business Insider.
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