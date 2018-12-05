Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Президент назвал Пугачеву драной кошкой
"Стыдоба!": молодящаяся Королева выставила напоказ большую дырку
Смерть настигла Алексея Воробьева в Москве
"У нее отказали ноги": мать рассказала о состоянии Бузовой
Шок и ужас: красавица Водянова потеряла правую ногу
партнеры
Среда 5 декабря
Лента новостей
09:36
На Урале ребенок сломал позвоночник во время прогулки
09:06
На Камчатке мать нашла мертвого ребенка в стиральной машине
08:37
Чемпион мира по боксу внезапно умер
08:27
"С топором за любовницами": жена Мамаева разрыдалась из-за измен
08:00
В США известного актера нашли мертвым в собственном доме
07:53
Перед Новым годом в России подорожали искусственные елки
22:09
Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю
22:03
Бизнес-гороскоп на декабрь 2018 года
22:00
Вайкуле после крымского скандала срочно избавляется от шикарного дома в Юрмале
21:59
Увез в неизвестном направлении: новый поворот в споре Кержакова и Тюльпановой
21:57
Известный журналист скончался в Удмуртии
21:53
Раскрыта причина загадочной смерти российского футболиста
21:37
На всех московских вокзалах идет эвакуация из-за сообщения о минировании
21:29
В Москве предпринимателя ограбили на 41 миллион
21:26
Облаченную в черное Навку заметили с другим
21:18
Доигрался: легкомысленный Малахов подставил серьезных людей на миллион
21:17
В Волгограде взбешенный клиент изрезал ножом приемщика металла
21:03
В Тюмени автобус сбил детей на пешеходном переходе
20:51
Уставшая любовница сделала предложение Тимати в пустом ресторане
20:47
В Омской области УАЗ провалился под лед
20:43
Разгневанные украинцы нашли способ добраться до Киркорова
20:35
Госдума сделает качественные российские лекарства доступнее
20:25
"Единая Россия" вручит медали маленьким героям
20:09
В чем встречать Новый год-2019
20:00
Харламов в странной позе раскрыл главный секрет
19:30
Владелец клуба "Хромая лошадь" взялся за новый бизнес после гибели 156 человек
19:20
Есть пострадавшие: в Курганской области произошло жуткое ДТП
19:11
Обездвиженного Януковича тайно эвакуируют из России
19:00
Щедрая Бузова раздаривает поклонникам коров и кур
18:32
Черчесов поставил печальный диагноз дебоширам Кокорину и Мамаеву
18:28
Нарядная Лорак шокировала дочь Киркорова
18:07
Доброе дело Собчак: как поход в магазин секонд-хенд спасает мир
18:06
Трехлетняя девочка сгорела при пожаре в Удмуртии
17:55
Раздобревшая Семенович наплевала на свою фигуру
17:43
Кончаловский и Высоцкая появились на публике после слухов о расставании
17:41
Виновный в смерти мальчика в Сочи "откупился" от его родителей
17:22
Оголившаяся Седокова спряталась за легендарную актрису
17:02
Рождественский переполох: на "Флаконе" пройдет альтернативная ярмарка
16:49
Кремль сжалился над терпящей бедствие Украиной
16:43
В страшной аварии в Ивановской области пострадали 16 человек
16:39
Скончалась звезда сериала "Универ"
16:35
"Не надо стесняться": осмеянная Волочкова нашла неожиданного союзника
16:29
Вывалившая грудь Орлова удивила глубокими размышлениями
16:26
Новая провокация: весь украинский флот вышел в море
16:05
Перемудрила: Максакова попала в свою же ловушку
16:00
Беременную Меган Маркл бросили рожать в грязи
15:49
Жительница Сочи в ссоре изуродовала лицо соседки поленом и пыталась выдавить глаза
15:49
Загнанная в угол Маркл внезапно нашла защиту у Обамы
15:48
Жаждущая славы дочь Осина попросилась к Фадееву
15:47
Старейшая юбилейная Рождественская ярмарка подарков откроется в ЦДХ
15:38
Украинцев перестали пускать в Россию
15:34
Шнуров научил лидера Rammstein материться по-русски (видео)
15:20
Что приводит к неконтролируемому жору
15:19
"Пока не начинает сосать": Бородина сделала радикальный шаг
15:00
Николай Басков и Анастасия Спиридонова отдали голоса героям сказки
14:58
Арбенина выдвинула детям жесткий ультиматум перед расставанием
14:54
Когда супруги перестают скандалить по мелочам
14:50
Столкновение самолета с детским медцентром сняли на видео
14:47
Дженнифер Энистон рассказала о мучительной травме из прошлого
14:46
В Тюмени автобус сбил детей на пешеходном переходе
14:39
Лукашенко сговорился с американцами за спиной у Путина
14:38
В Донбассе замечены солдаты НАТО
14:36
Рядом с изувеченным телом девушки в Москве нашли использованные презервативы
14:29
Россиянам подложили свинью перед Новым годом
14:27
Идеальный способ похудеть без вреда для здоровья
14:25
В квартире под Москвой произошел взрыв
14:15
Скандалист Панин нелепо оправдался за дебош в самолете
14:11
Что случилось с Навкой рядом с онкобольным Юдашкиным
14:09
Резкий скачок цен на хлеб перепугал россиян
13:56
Ведущего престижной премии обвинили в домогательствах
13:52
Чурикова проболталась об истинной причине рака у Караченцова
13:39
Сделано заявление о воссоединении России и Украины
13:36
Дакота и Соколовский помирились
13:35
Во Владивостоке эвакуировали машину с младенцем
13:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 декабря 2018 года
13:32
Актриса из "Игры престолов" изуродовала себя
13:20
В 2019 году миру предсказали масштабные бедствия
13:16
Звезда "Сватов" прокомментировала отношения с Федором Добронравовым
13:10
В популярной подмосковной пиццерии произошел пожар
12:59
Народ обсуждает причмокивания Глюк'оZы
12:56
В Поморье два рыбака провалились под лед и умерли
12:45
На Украине "похоронили" Кокорина и Мамаева
12:43
Во МХАТ имени Горького назначен новый худрук
12:36
Комик Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз
12:34
Известная актриса появилась на публике без белья
12:33
Разработан способ быстро убивать раковые клетки
12:25
Запад разглядел инопланетян в небе над Россией
12:07
Бузова выставила откровенное фото из душа и обмолвилась о новом любовнике
12:06
Названы победители Премии "ELITE 2018"
12:05
Мужчины нашли новый способ мстить женщинам
12:04
Пугачеву в новом парике на гулянке у Киркорова перепутали с Укупником
12:03
Быстро утешилась: Штурм резвится на отдыхе после смерти Осина
12:02
"Сексом пахнет": известный певец возбудил народ голым торсом
11:39
В здании Минобороны произошел пожар
11:36
Колдун потерял деньги из-за бессовестных людей
11:34
Два российских вуза лишились лицензий
11:24
В Екатеринбурге трамвай сбил пешехода
11:07
Житель Петербурга жестоко избил беременную жену
11:05
В попытках добить измученную Джоли Питт испортил детей
11:01
Певица Валерия намекнула на скорую свадьбу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Онемение и ужас: россияне потеряли 83-летнего Джигарханяна
Объявлено о крушении брака Кончаловского и Высоцкой
Охранник: обманутая любовница рассекретила избранника Волочковой
"Если только не пошлет": Буйнов едет к Пугачевой на серьезный разговор
Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены
Раненного в битве Пригожина закрыли грудью
Политика

Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США

Фото: www.globallookpress.com
США выдвинули России ультиматум: они выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней, если та не ликвидирует собственную ракетную программу. По словам американских политиков, она не соответствует условиям заключенного соглашения.
прочитано 2150 раз

Американским политикам удалось вывернуть ситуацию с выходом из ДРСМД наизнанку. Они делают все для ликвидации соглашения, однако вина перекладывается на Москву. "В последующие 60 дней у России есть все шансы вернуться к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности", – цитирует сайт "ТВ Центр" госсекретаря США Майка Помпео.

ПО ТЕМЕ

Земля в опасности: Кремль ответил вояке Трампу

Легкомысленный Трамп проболтался о страшном заговоре

Эксперты удивлены абсурдностью формулировки. По их словам, такое возможно, только если для американцев требования – формальность, необходимая для оправдания своей деструктивной позиции.

На странность ситуации указала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. "Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно", – передает ее слова телеканал "360".

О поведении США высказался и член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. "Мы его и не нарушали, поэтому выполнить условия господина Помпео не можем по определению. Лукавство чистой воды", – цитирует его РИА ФАН.

Политолог Рафаэль Ордухананян занял более жесткую позицию. Он уверен: если США дошли до столь абсурдных обвинений и ультиматумов, вести с ними диалог не стоит. "Хватит их называть партнерами. Хватит говорить о том, что мы хотим с ними что-то обсудить", – передает его мнение телеканал "Царьград".

Автор: Геннадий Куприянов5 декабря 2018, 08:31

Политика

Порошенко попросил прощения у Путина
В России дали совет готовящим вторжение в Крым американцам
Слова Путина о провокации в Черном море довели украинцев до истерики
Путин официально отказался от контактов с Порошенко

Шоу-бизнес

"Утрата очень велика": Дубцовой оказывают психологическую помощь
Эрнст и Малышева лишились роскошного замка
Ведущая Первого канала объявила о четвертой беременности
"С топором за любовницами": жена Мамаева разрыдалась из-за измен

Проишествия

Столкновение самолета с детским медцентром сняли на видео
Подробности загадочной смерти постояльца в элитном отеле в Москве
Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос

Lifestyle

Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Шоу-бизнес

Чурикова проболталась об истинной причине рака у Караченцова

Откровения артистки о коллеге

Шоу-бизнес

"С топором за любовницами": жена Мамаева разрыдалась из-за измен

Супруга футболиста рассказала об их личной жизни
Шоу-бизнес

Доигрался: легкомысленный Малахов подставил серьезных людей на миллион

В суд подан иск о защите репутации
Политика

Почему пьет Порошенко

Какое горе заливает водкой президент Украины

Гороскоп

Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю
Бизнес-гороскоп на декабрь 2018 года
Гороскоп здоровья на декабрь 2018 года
Любовный гороскоп на декабрь 2018 года

Фоторепортажи

Что случилось с Навкой рядом с онкобольным Юдашкиным
Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной
Названа самая красивая мама Москвы
Развратные фото сексуальной красотки с проломленным черепом

Спорт

Ведущего престижной премии обвинили в домогательствах
На Украине "похоронили" Кокорина и Мамаева
Появилось видео последних минут жизни футболиста "Локомотива"
"Ее сдали": чемпионка раскрыла причину поражения Медведевой

Регионы

В аэропорту Крыма произошло ЧП
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru