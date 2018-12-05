Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
Американским политикам удалось вывернуть ситуацию с выходом из ДРСМД наизнанку. Они делают все для ликвидации соглашения, однако вина перекладывается на Москву. "В последующие 60 дней у России есть все шансы вернуться к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности", – цитирует сайт "ТВ Центр" госсекретаря США Майка Помпео.
Эксперты удивлены абсурдностью формулировки. По их словам, такое возможно, только если для американцев требования – формальность, необходимая для оправдания своей деструктивной позиции.
На странность ситуации указала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. "Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно", – передает ее слова телеканал "360".
О поведении США высказался и член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. "Мы его и не нарушали, поэтому выполнить условия господина Помпео не можем по определению. Лукавство чистой воды", – цитирует его РИА ФАН.
Политолог Рафаэль Ордухананян занял более жесткую позицию. Он уверен: если США дошли до столь абсурдных обвинений и ультиматумов, вести с ними диалог не стоит. "Хватит их называть партнерами. Хватит говорить о том, что мы хотим с ними что-то обсудить", – передает его мнение телеканал "Царьград".
Откровения артистки о коллеге
Супруга футболиста рассказала об их личной жизни
В суд подан иск о защите репутации
Какое горе заливает водкой президент Украины