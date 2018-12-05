Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США

США выдвинули России ультиматум: они выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней, если та не ликвидирует собственную ракетную программу. По словам американских политиков, она не соответствует условиям заключенного соглашения.

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