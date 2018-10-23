Легкомысленный Трамп проболтался о страшном заговоре

Дональд Трамп уверен, что король и принц Саудовской Аравии не имеют отношения к гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Саудиты убедили в этом президента США во время телефонного разговора. По словам американского лидера, журналист погиб "в результате заговора".

Заговор саудитов "пошел наперекосяк", а в результате погиб саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи, заявил Дональд Трамп. Американский лидер осудил убийство журналиста, назвав этот поступок безрассудным и глупым.

Тем не менее Трамп подчеркнул, что не намерен отказываться от оборонных контрактов с Саудовской Аравией. По мнению президента США, есть и "другие способы" для давления на страну.

Напомним, что саудовский оппозиционный журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал обозревателем газеты Washington Post. Он пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовским властям в ночь на 20 октября пришлось признать, что Хашукджи мертв: якобы он погиб в результате "незапланированной ссоры с сотрудниками консульства".

Трамп в своем выступлении высказал и другие глубокие мысли, в частности заявил о том, что Китай тоже следует включить в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российские эксперты считают, что заявления Трампа преследуют одну цель – "привязать" Китай, как и Иран, ко всем мировым проблемам, передает RT.

"Решение о расторжении ДРСМД принято достаточно давно. Все эти оговорки, обстоятельства и прочие замечания из уст что Трампа, что Болтона не имеют значения, поскольку уже было принято решение расторгать. А если заключать заново, то на выгодных Америке условиях", – убежден политолог Александр Асафов. Эксперт считает, что подвергать звучащие из Белого дома, в том числе из уст Трампа, заявления глубокому анализу не имеет смысла.