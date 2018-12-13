Дело Бутиной назвали примером инквизиции

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал дело Марии Бутиной, которую в США обвиняют в некоем тайном сговоре против страны. Депутат уверен, что девушка признала свою вину по явно надуманному обвинению под давлением.
Все происходящее вокруг россиянки парламентарий назвал примером современной политической инквизиции. "В таких обстоятельствах сломаться может каждый. Даже здоровый мужик, а речь идёт о молодой, хрупкой женщине, которая была все это время в невыносимых условиях", – цитирует "Царьград" Леонида Слуцкого.
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